Количество ликвидаций турфирм увеличилось на 34,2%

6 мая. FINMARKET.RU - Туризм теряет привлекательность, пишет "Коммерсант". В первом квартале 2026 года количество ликвидированных туристических компаний увеличилось на 34,2% год к году, до 1,2 тыс. Ранее показатель сокращался. Из-за ограничений перелетов на Ближний Восток граждане стали меньше ездить за рубеж, активность поездок внутри страны также не растет. Заметно увеличить обороты турагентам будет сложно и в этом году.

В январе—марте 2026 года в России были ликвидированы 1,2 тыс. компаний, специализирующихся на предоставлении туристических услуг, подсчитали в сервисе «Контур.Фокус», на данные которого ссылается "Ъ". Год к году значение выросло на 34,2%. В 2025 году тенденция была обратной и количество ликвидаций туристических компаний в первом квартале сократилось на 6,4%. Число регистраций нового бизнеса на туристическом рынке тогда выросло на 12%, до 1,5 тыс. В январе—марте этого года значение осталось стабильным.

На охлаждение бизнес-активности указывают и данные 2ГИС. В начале мая в российских городах-миллионниках работали 6,4 тыс. офисов туристических агентств. Год к году значение сократилось на 1,6%. Заметнее всего падение прослеживается в Москве, где показатель снизился на 4,9% год к году, до 1,8 тыс. В Ростове-на-Дону падение составило 3,8%, до 176. Между тем в Красноярске, Перми и Краснодаре офисов туристических агентств за год стало больше. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин говорит, что в первом квартале количество туристических агентов с активными продажами сократилось на 6–7% год к году.