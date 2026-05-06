На складах скопился рекордный объем сыра

6 мая. FINMARKET.RU - Российский рынок сыров столкнулся с парадоксом: на фоне небольшого роста потребления склады переработчиков оказались заполнены под завязку, пишет "Российская газета" . Как поясняют эксперты, все дело - в мощном росте собственного производства вкупе с импортом из Белоруссии.

В 1-м квартале выпуск сыров, согласно данным "Союзмолока", увеличился на 3% и достиг 210,2 тыс. тонн, однако запасы к началу апреля выросли сразу на 21% год к году - до 77,1 тыс. тонн, что на 52% выше средних значений за последние 5 лет.

Структурный разрыв между предложением и спросом усиливается за счет факторов предложения. Как уточняет доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Ильяшенко, ключевую роль сыграл рекордный объем производства сырого молока в 2025 году - максимальный за 3 десятилетия.

"Переработчики вынуждены наращивать выработку сыров, однако внутренний спрос растет медленнее", - говорит она.

Дополнительное давление создают замедление экспортных поставок и конкуренция с белорусской продукцией.

Данные аналитической компании NTech подтверждают: изменения происходят не столько в объеме потребления, сколько в его структуре. Так, продажи полутвердых сыров снижаются последние несколько лет, но зато растет спрос на современные творожные, твердые и сыры с плесенью.

По словам Ильяшенко, потребители выбирают качественные натуральные сыры российских и белорусских марок, избегая переплаты за бренды.

Как отмечают в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ), основу ассортимента сыров формирует отечественная продукция, доля белорусских сыров составляет 7,9%: на полках находится от 24 до более 90 позиций в зависимости от формата магазина, и эта продукция остается заметным дополнением к предложению российских производителей.