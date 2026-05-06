Гранты малому бизнесу тают на глазах

6 мая. FINMARKET.RU - В январе-марте 2026 г. господдержку вполучили почти 92,9 тыс. бизнесов. По сравнению с прошлым годом их число снизилось на 6%. Об этом говорится в исследовании консалтингово-юридического агентства по сопровождению технологических проектов Rodionoff Group, пишут "Известия"

Больше всего изменилась ситуация с прямой финансовой поддержкой, которая предоставляется без гарантий (гранты и субсидии, лизинг, инвестиции в капитал, имущественная и инновационная поддержка). Ее объем за год рухнул почти вдвое - с 9,6 млрд до 5,5 млрд рублей.

Как сказано в исследовании, резкое падение произошло по предоставлению грантов - на 53%, до 3,1 млрд рублей. Если такие темпы снижения сохранятся, то этот вид помощи как массовый инструмент поддержкиперестанет существовать в нынешнем виде уже через 18 месяцев, говорится в материалах.

Выдача займов за год также просела (на 19%). А инвестиций в капитал за этот срок не было вовсе, хотя в 2025 г. получателей насчитывалось 43.

В 2025-2030 гг. на федеральный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" власти направят 329,5 млрд рублей из госказны. Это на 21% меньше, чем объем средств из федерального бюджета, заложенный в паспорт нацпроекта на 2019-2024 гг. (416,2 млрд).

В условиях экономической нестабильности государство вынуждено перераспределять ресурсы, поддержка МСП в виде прямых финансовых мер поддержки, зачастую не в приоритете, объяснил GR-директор Группы компании "Михайлов и партнеры" Алексей Хижняк. Чтобы повысить эффективность расходования средств, власти усложняют условия получения этого вида помощи, что отсекает часть предпринимателей.

Объем выдачи падает из-за того, что государство пересматривает и оптимизирует бюджетные расходы на фоне дефицита бюджета, добавила управляющий партнер агентства "ВМТ Консалт" Екатерина Косарева.

Однако для МСПважны, они позволяют запустить бизнес без долговой нагрузки, дают возможность протестировать новые идеи, внедрить инновации, повысить устойчивость компаний на старте, а также стимулируют создание рабочих мест, сказал Хижняк. Для многих предпринимателей этот вид помощи - единственный шанс начать дело или вывести его на новый уровень, считает эксперт.

Если темпы сокращения финансирования сохранятся, гранты действительно могут перестать быть массовым инструментом, допустил Хижняк. Уже сейчас многие регионы фиксируют дефицит средств на эти цели.