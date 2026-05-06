В этом году продажи новостроек в Московском регионе могут сократиться на 15%

6 мая. FINMARKET.RU - Общий объем продаж новостроек в Московском регионе по итогам 2026 г. составит 5,5-6,1 млн кв. м, что соответствует 120-130 тыс. квартирам. Об этом говорится в отчете компании Ricci. Таким образом, по сравнению с 2025 г. спрос сократится на 6,2-15,4%, отмечает ее директор по аналитике и исследованиям рынка Олеся Дзюба. Похожие ожидания и у других опрошенных "Ведомостями" участников рынка.

Как говорят эксперты, спрос насокращается на фоне ужесточения условий семейной ипотеки. В 2026 г. часть покупателей переориентируются на вторичный рынок или на сегмент готовых квартир в только что введенных домах, отмечает управляющий партнер консалтингового агентства "Стратегия девелопмента" Татьяна Калюжнова. Кроме того, по словам коммерческого директора "Метриума" Дмитрия Проскурина, объемы реализации падают и в связи со снижением предложения. По сравнению с прошлым годом этот показатель уже сократился на 14% в старой Москве и Подмосковье и на 41% в новой Москве, утверждает эксперт. Как следствие, структура экспозиции сместилась в сторону более дорогих классов жилья, где темпы продаж обычно ниже, резюмирует он.

При этом динамика спроса в разных районах столичного региона будет неравномерной, говорят участники рынка.

В старой Москве покупательская активность останется примерно на уровне прошлого года или даже увеличится в пределах 4% до 3,1-3,2 млн кв. м, считают в Ricci.сократятся в основном за счет проектов, находящихся за МКАД: в новой Москве, по их оценкам, в этом году будет продано до 0,9 млн кв. м (-10% к 2025 г.) недвижимости, в Подмосковье - до 2 млн кв. м (-12%).

В новой Москве на реализацию сильно давит дефицит новых проектов и ужесточение условий семейной ипотеки, поясняет Дзюба. Доля сделок с привлечением кредитов в ряде проектов в ТиНАО в 2025 г. достигала 80-90%, напоминает Калюжнова. И в основном речь, по ее словам, шла о семейной ипотеке. Аналогичная ситуация и в Подмосковье, продолжает Дзюба. Тогда как в старой Москве и платежеспособный спрос выше, и новых проектов больше, добавляет она.

Наибольший вклад в падение продаж жилья в новостройках Московского региона уже внес 1-й квартал этого года.

По данным Ricci, за первые три месяца было реализовано 1,1 млн кв. м недвижимости, или 23300 квартир. Таким образом, снижение относительно января-марта прошлого года составило 30% в метрах и 31% в лотах. Причем в старой и новой Москве спрос сократился до пятилетнего минимума для первых трех месяцев - 495 тыс. кв. м (-37% год к году) и 144 тыс. кв. м (-46%). В Подмосковье же он уменьшился на 15% до 442 тыс. кв. м, сообщает компания.