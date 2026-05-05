Минтранс внедрит систему мониторинга нового поколения

5 мая. FINMARKET.RU - Обновленная информационно-аналитическаярегулирования на транспорте (АСУ ТК) полноценно заработает с начала 2027 года. Ее внедрение становится особенно актуальным на фоне роста числа беспилотных транспортных средств, рассказал "Российской газете" директор Ситуационно-информационного центра (СИЦ) Минтранса России Александр Кисляков.

В настоящий момент система работает в пилотном режиме. За это время весь функционал будет испытываться и при необходимости корректироваться. "У нас уже есть понимание, что будущее за беспилотным движением. С этим заделом и разрабатывается новый ведомственный мониторинговый комплекс", - говорит Кисляков.

Систему можно сравнить с популярным авиационным сервисом Flightradar, но только более универсальным и масштабным. Программа предусматривает слои воздушных судов, кораблей, грузовых беспилотников и беспилотных такси. "Это пульс транспортных артерий страны, который нужно прощупывать не только в рамках реагирования на ЧС, но при расчете транспортных потоков. Сейчас прорабатывается дополнительная интеграция с системой "ЭРА-ГЛОНАСС", в которой будут видны все беспилотники - причем архитектура уже изначально готова к тому, что их число на дорогах будет кратно увеличиваться", - отмечает Кисляков.

В планах на 2026 год - собрать все отраслевые системы, которые есть в подведомственных учреждениях, агентствах и службах, в единую точку, исключив ручную передачу данных.

Как рассказала "РГ" директор Ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Полина Давыдова, уже в 2026 году на дороги выведут почти 180 высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС). Сейчас их в рамках экспериментальных правовых режимов тестируют на трассах М-11 "Нева", М-4 "Дон", М-12 "Восток" и ЦКАДе. К 2028 году количество этого транспорта превысит 900 единиц и продолжит увеличиваться. Главная цель - проложить путь к возможности применять ВАТС пятого уровня на автомобильных дорогах России, только в таком случае (без водителя в кабине) такие перевозки станут экономически обоснованными, уверена Давыдова. И для контроля за их движением необходим и прогрессивный мониторинговый каркас.