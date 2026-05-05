Платежи за границу подешевели, но стали сложнее

5 мая. FINMARKET.RU - Переводить деньги за границу стало дешевле - агентские комиссии для компаний упали до 2% после всплеска в 2023-2024 годах. Но за это бизнес расплачивается усложнением схем: платежи идут через цепочки посредников, требуют больше документов, контроля и времени - иногда до нескольких дней. Несмотря на это, доля таких операций уже достигла 50-80% от всех трансграничных расчетов, сообщили "Известиям" участники рынка.

Как поясняют участники, схема устроена так: российская компания переводит рубли посреднику внутри страны, а тот через сеть партнеров за рубежом организует выплату получателю уже в нужной валюте. Часто деньги не пересекают границу, а расчеты обеспечиваются ликвидностью иностранных партнеров. Комиссия взимается либо отдельным процентом, либо закладывается в курс.

Компании вынуждены активнее использовать такие схемы из-за ограничений, пояснил основатель и гендиректор "Финголд" Антон Никитин. И теперь таких расчетов больше половины.

Параллельно изменилась и география - вместо стран СНГ посредники всё чаще работают через Азию. Компании постепенно адаптировались к новым условиям и выстроили работу с партнерами в дружественных юрисдикциях. Ключевым направлением остается Китай - на него приходится 59% всех переводов через агентов, поделились там. В пятерку также входят Турция (15%), Гонконг (11%), Южная Корея (4%) и Тайвань (3%).

Из-за санкций многие российские финорганизации отключены от SWIFT и лишены прямых корсчетов с зарубежными банками, что затрудняет проведение платежей и возврат валютной выручки. Именно поэтому агентские схемы стали массовыми, отметил доцент РЭУ имени Плеханова Максим Марков. Без них значительная часть внешнеторговых расчетов была бы невозможна, подчеркнул Никитин.

Рост спроса на такие услуги привел к усилению конкуренции среди посредников. И именно поэтому трансграничные переводы подешевели. Снижение комиссий связано с борьбой за клиентов, пояснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. К тому же, по ее словам, чем больше объем переводов, тем ниже ставка.

Если до 2024 года значительную часть рынка трансграничных расчетов в России занимали "серые" платежные агенты с непрозрачной цепочкой посредников, то теперь рынок постепенно выходит из "серой" зоны. Но при этом сохраняются организационные сложности. Растут затраты на оформление документов для валютного контроля, усложняется поиск надежных посредников и проверка маршрутов, отметил Никитин. В итоге прямые комиссии снижаются, но косвенные издержки бизнеса по-прежнему остаются значительными.