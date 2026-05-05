05 мая 2026 года 09:07
Поддержку роста экономики могут включить в число целей ЦБ
Александр Щербак/ТАСС
5 мая. FINMARKET.RU - Мандат российского Центрального банка должен быть ориентирован в том числе на поддержку экономического роста, чтобы эффективно реагировать на "выраженные шоки предложения". Такой вывод делают эксперты ЦМАКПа "О мандатах центральных банков: мировой опыт и выводы для Банка России", пишут "Ведомости" Авторы проанализировали официально установленные цели работы центробанков развитых и развивающихся стран и пришли к выводу, что страны, экономики которых подвержены более частым макроэкономическим шокам и отличаются при этом высоким уровнем доверия к политике регулятора и финансовым институтам (например, США и Новая Зеландия), регламентируют двойственный мандат ЦБ. В то же время одномандатные центральные банки более характерны для государств с более редкими финансовыми потрясениями и ограниченным уровнем доверия (пример - Мексика), пишут авторы. Россия же на этом фоне выглядит "исключением из закономерности", так как, несмотря на высокую подверженность макроэкономическим шокам (в частности, шокам предложения), она имеет наиболее жесткий одинарный мандат не только де-юре, но и де-факто, отмечается в статье. Российский регулятор не может рассчитывать на применение полноценного двойственного мандата из-за "умеренного" уровня доверия к финансовым институтам, уверены авторы статьи. При этом более адекватным выглядит компромиссный вариант, который позволил бы использовать "отдельные элементы двойственности целей регулятора при четко регламентированных особых условиях", например выраженных шоках предложения. Авторы предлагают сформулировать мандат ЦБ с учетом новых принципов. Первый гласит, что при сохранении цели по поддержанию ценовой стабильности законодательно должно быть установлено, что Банк России «принимает во внимание также задачи экономического роста». Второй – выработка и закрепление механизмов взаимной координации действий ЦБ и правительства «в условиях возникновения потенциально разрушительных шоков предложения» (например, резкого падения производства на фоне существенного ускорения цен, скачка немонетарной инфляции и др.)
Опубликовано Финмаркет
Istina 05.05.2026
Следует определить достижения последних 13 лет, ЦБ давно в экономике, без дополнительного мандата.
Istina 05.05.2026
Не следует добавлять целей Регулятору. Необходимо добиваться, чтобы Банк России с уже установленными законом целями эффективно работал на доверие граждан и юридических лиц.
Istina 05.05.2026
"из-за "умеренного" уровня доверия к финансовым институтам, уверены авторы статьи". Следует равнозначно использовать свое регулирование на все финансовые институты на финансовом рынке государства.
Никольский Сергей 05.05.2026
Экономисты предложили включить поддержку роста экономики в число целей ЦБ...- Почему?...- Глобальный финансовый кризис, пандемия COVID-19, а затем череда шоков предложения, геополитическая напряженность и рост макроэкономической волатильности поставили под сомнение эффективность политики инфляционного таргетирования...- А раньше почему так не думали?...- То есть?...- Сразу же было ясно, что таргетирование инфляции, то тупиковый путь...- Почему?...- А что такое "инфляция"?...- Цены сегодня выше, чем вчера...- Почему?...- И почему?!...- На весах ТОВАР/ДЕНЬГИ не хватает ТОВАРА...- А ещё?...- Инвесторов нужно пускать только в реальный сектор экономики, а не на валютный или фондовый рынок...- А ещё?...- Сырьё должно стоить дешево, тогда выгодно производить конечный продукт - у него выше добавленнная стоимость...- А ещё?...- Импорт должен стоить дороже собственного производства...- "Рыночники" будут против...- Тогда импорт убьёт наше производство, не будет работы, зарплаты, налогов, пенсий. Придется принимать программы поддержки малоимущих, шило на мыло...- Да, если нет работы, дело худо. Приходится искать её по всей России...- Страдает демография. И так рабочих рук не хватает...- А ставка ЦБ?...- Низкая...- Тогда будут брать кредиты немеренно...- Ставка 4%, кредиты под 12%, нормальный ход...- Банки будут занимать у ЦБ...- Не давать. Пусть обходятся своими деньгами...- ???...- Пусть докажут, что они банкиры, а не случайные люди в финансах...- Логично. Макроэкономические шоки экономистов будут противоречить полезной инфляции...- В России нету экономистов...- :((?...- Надо же понимать, что такое экономика, а не смотреть на Запад...
