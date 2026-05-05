Поддержку роста экономики могут включить в число целей ЦБ

5 мая. FINMARKET.RU - Мандат российского Центрального банка должен быть ориентирован в том числе на поддержку экономического роста, чтобы эффективно реагировать на "выраженные шоки предложения". Такой вывод делают эксперты ЦМАКПа "О мандатах центральных банков: мировой опыт и выводы для Банка России", пишут "Ведомости"

Авторы проанализировали официально установленные цели работы центробанков развитых и развивающихся стран и пришли к выводу, что страны, экономики которых подвержены более частым макроэкономическим шокам и отличаются при этом высоким уровнем доверия к политике регулятора и финансовым институтам (например, США и Новая Зеландия), регламентируют двойственный мандат. В то же время одномандатные центральные банки более характерны для государств с более редкими финансовыми потрясениями и ограниченным уровнем доверия (пример - Мексика), пишут авторы.

же на этом фоне выглядит "исключением из закономерности", так как, несмотря на высокую подверженность макроэкономическим шокам (в частности, шокам предложения), она имеет наиболее жесткий одинарный мандат не только де-юре, но и де-факто, отмечается в статье.

Российский регулятор не может рассчитывать на применение полноценного двойственного мандата из-за "умеренного" уровня доверия к финансовым институтам, уверены авторы статьи. При этом более адекватным выглядит компромиссный вариант, который позволил бы использовать "отдельные элементы двойственности целей регулятора при четко регламентированных особых условиях", например выраженных шоках предложения.

Авторы предлагают сформулировать мандат ЦБ с учетом новых принципов. Первый гласит, что при сохранении цели по поддержанию ценовой стабильности законодательно должно быть установлено, что Банк России «принимает во внимание также задачи экономического роста». Второй – выработка и закрепление механизмов взаимной координации действий ЦБ и правительства «в условиях возникновения потенциально разрушительных шоков предложения» (например, резкого падения производства на фоне существенного ускорения цен, скачка немонетарной инфляции и др.)