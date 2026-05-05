05 мая 2026 года 08:27
Птицеводы предложили установить ценовую вилку для яиц
Эрик Романенко/ТАСС
5 мая. FINMARKET.RU - Участники птицеводческого рынка обсуждают с регуляторами и отраслевыми союзами введение в России минимальных и максимальных цен для куриного яйца категории С1. Это следует из подготовленной ими презентации. О том, что обсуждения идут, "Коммерсанту" также рассказали три собеседника на аграрном рынке. Бизнес, согласно презентации, рассчитывает, что ценовая вилка будет установлена как для закупок, так и для розницы. Аналогичный порядок действует сейчас на алкогольном рынке. В Минсельхозе изданию заявили, что для устойчивого развития отрасли важно сохранять баланс интересов потребителей, производителей и торговли. Установление минимальных и максимальных цен на продукты питания обсуждается с лета прошлого года как инструмент стабилизации их стоимости. Однозначной поддержки мера не получила, и в начале 2026 года производители продуктов, цены на которые характеризуются высокой волатильностью, начали собственный диалог с властями об установлении минимальных закупочных цен. С такой инициативой в Федеральную антимонопольную службу, например, ранее обратились картофелеводы. Сейчас сети давят на производителей, в то время как предпосылок для снижения стоимости на рынке нет, следует из письма Росптицесоюза фабрикам, направленного 23 апреля. Но у ритейлеров предложения птицеводов энтузиазма пока не вызывают.
Ключевые слова: Россия, яйца, цены, ограничение
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
