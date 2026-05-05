Птицеводы предложили установить ценовую вилку для яиц

5 мая. FINMARKET.RU - Участники птицеводческого рынка обсуждают с регуляторами и отраслевыми союзами введение в России минимальных и максимальных цен для куриногокатегории С1. Это следует из подготовленной ими презентации. О том, что обсуждения идут, "Коммерсанту" также рассказали три собеседника на аграрном рынке. Бизнес, согласно презентации, рассчитывает, что ценовая вилка будет установлена как для закупок, так и для розницы.

Аналогичный порядок действует сейчас на алкогольном рынке. В Минсельхозе изданию заявили, что для устойчивого развития отрасли важно сохранять баланс интересов потребителей, производителей и торговли.

Установление минимальных и максимальных цен на продукты питания обсуждается с лета прошлого года как инструмент стабилизации их стоимости. Однозначной поддержки мера не получила, и в начале 2026 года производители продуктов,на которые характеризуются высокой волатильностью, начали собственный диалог с властями об установлении минимальных закупочных цен. С такой инициативой в Федеральную антимонопольную службу, например, ранее обратились картофелеводы.

Сейчас сети давят на производителей, в то время как предпосылок для снижения стоимости на рынке нет, следует из письма Росптицесоюза фабрикам, направленного 23 апреля.

Но у ритейлеров предложения птицеводов энтузиазма пока не вызывают.