Пенсия россиян превысила бы 30 тыс. без заморозки накоплений

4 мая. FINMARKET.RU - Если бы пенсионные накопления не заморозили в 2014 году, доход россиян, вышедших на отдых, сегодня был бы заметно выше. Для тех, кто официально работал с 2002 года, прибавка могла бы достигать 30% к нынешним 25 тыс. (средняя страховая пенсия), подсчитал НПФ «Будущее» для «Известий». Тогда мораторий вводили как меру для покрытия дефицита ПФР (нынешнего Соцфонда), но фактически он приостановил формирование «второй пенсии». Сейчас эти средства предлагают направить в программу долгосрочных сбережений, чтобы стимулировать самостоятельные накопления на фоне старения населения и роста нагрузки на систему. Какие решения обсуждаются сегодня, пишут «Известия».

Помимо страховой пенсии у части россиян есть и накопительная. Она формировалась до 2014 года: из 22% страховых взносов работодателя 6% направлялись на личный счет гражданина в ПФР или негосударственном пенсионном фонде (НПФ). В отличие от страховой части, которая рассчитывается в баллах, речь идет о «живых» деньгах.

Позднее из-за демографических факторов — прежде всего роста продолжительности жизни — в системе возник дефицит средств. В результате государство ввело мораторий на формирование накопительной пенсии (произошла так называемая заморозка): с 2014 года все взносы направляются только на страховую часть, пополнять те счета нельзя.

При этом уже сформированные накопления сохранились. Средства инвестируются в финансовые инструменты, а инвестиционный доход зачисляется на счета граждан раз в пять лет.

Если бы формирование накопительной части не остановили и 6% взносов от нынешних зарплат по-прежнему направляли туда, выплаты могли бы быть заметно выше. По оценкам аналитиков НПФ «Будущее», к 2026 году они составили бы 20–33% от страховой пенсии. При ее среднем размере в 25,3 тыс. рублей (по данным на март) прибавка достигала бы 5–8 тыс., а общий доход пенсионеров превышал бы 30 тыс. рублей в 2026 году.

В более долгосрочной перспективе эффект был бы еще заметнее. По расчетам того же фонда, к 2040 году накопительнаямогла бы достигать 50–95% страховой — это 23–47 тыс. при прогнозируемых 49 тыс.

Общий объем накоплений также оказался бы существенно выше. Как подсчитали в НПФ «Будущее», при отсутствии заморозки он достиг бы 35 трлн, или около 475 тыс. на человека. Сейчас показатель почти в пять раз ниже — около 7 трлн, или в среднем 90 тыс. на клиента.

С тем, что совокупная пенсия могла быть выше, соглашается и ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Она напоминает: по данным Росстата, в 2002–2013 годах средняя зарплата в России выросла почти в семь раз, а вместе с ней увеличивались и отчисления на накопления (6% от зарплаты). Эти средства инвестировались через управляющие компании, что могло обеспечить дополнительный доход.

Оценка в 30 тыс. рублей средней пенсии выглядит реалистичной при текущих 25 тыс., отмечает Наталья Мильчакова. Однако она уточняет: несмотря на рост фондового рынка в четыре раза за тот период, НПФ в основном вкладывались в государственные облигации с относительно низкой доходностью, что сдерживало рост накоплений