Сбербанк пока не видит признаков улучшения ситуации в экономике РФ

30 апреля. FINMARKET.RU -, по оперативным данным, пока не видит признаков улучшения ситуации в российской экономике, ждет изменений в лучшую сторону во втором полугодии, заявил зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.

"Я пока не могу сказать, что мы в апреле видим какие-то большие признаки изменения ситуации к лучшему. Надеемся, традиционно на второе полугодие. Всегда и в экономике, и в банковском секторе второе полугодие характеризуется более активным спросом. Эффект от новой геополитики, от более высоких цен на нефть мы тоже пока не ощущаем, потому что там тоже с определенным лагом приходят средства по контрактам. Здесь, может быть, как раз в мае-июне можно будет лучше это оценить", - сообщил Скворцов в эфире РБК-ТВ.

Ранее сообщалось, что Сбер понизилпо росту ВВП РФ в 2026 году до 0,5-1,0% с 1-1,5%.

"Как раз мы видим - оперативные показатели наши и с точки зрения потребления, и с точки зрения оборотов компаний, и с точки зрения спроса на инвестиционное кредитование - ситуацию довольно непростой", - добавил зампред.

ЦБ РФ в апреле сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2026 году в интервале 0,5-1,5%.