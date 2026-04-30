Главное
30 апреля 2026 года 09:35

Спрос на отели в РФ на майские праздники снизился на 11%

Александр Зеликов/ТАСС
Александр Зеликов/ТАСС
30 апреля. FINMARKET.RU - Совокупное количество гостиничных бронирований в России на период с 27 апреля по 11 мая сократилось на 11,1% год к году, по данным Travelline. Снижение продаж показали все десять ключевых направлений. В Краснодарском крае спрос сократился на 20,7% год к году, в Нижегородской области - на 19,7%, в Ярославской - на 19,5%, в Крыму - на 14,2%. В Москве снижение количества бронирований составило 5,6%, в Санкт-Петербурге — 8,8%, пишет "Коммерсант".

Это связано с наименьшей за восемь лет протяженностью праздничных выходных, холодной погодой и растущей конкуренцией с дешевеющими зарубежными направлениями. Российские отельеры в этих условиях лишены возможности повышать цены: средняя стоимость проданной ночи за год снизилась на 2,2%. Несмотря на снижение продаж, Россия — ключевое направление поездок на майские праздники.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин не исключает, что летний сезон для России окажется более успешным, чем майские праздники. Сейчас, по его словам, продано уже 50% размещения, и год к году объем бронирований увеличился на 6-8%. Он предполагает, что туристы могли частично перераспределить бюджет в пользу летнего отдыха.


Ключевые слова:    Россия,  праздники,  отели,  спрос

 
