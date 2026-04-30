СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

30 апреля 2026 года 09:12

Минтранс предлагает объединить все виды транспорта

Владимир Гердо/ТАСС
30 апреля. FINMARKET.RU - Министерство транспорта РФ подготовило проект закона "О транспортной политике в Российской Федерации". Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Он определяет ключевые принципы формирования и развития единой транспортной системы России. При этом предложенный законопроект не отменяет, а дополняет действующие нормативные акты в той или иной сфере транспорта, пишут "Известия".

"Положения настоящего Федерального закона не применяются к отношениям, урегулированным транспортными кодексами и уставами, если иное не установлено настоящим Федеральным законом", - говорится в тексте документа.

В рамках Транспортной стратегии РФ законопроект предусматривает создание в стране единой опорной транспортной сети. В нее входят опорные сети автомобильных дорог, аэропорты и аэродромы, внутренние водные пути, железные дороги и морские порты. На этой сети предполагается выделение отдельных специализированных зон, маршрутов и коридоров "для апробации и опытной эксплуатации инновационных транспортных средств и технологий". Речь идет в том числе об автономном и беспилотном транспорте: для него намечено "увеличение протяженности выделенной инфраструктуры", а также "использования технологий удаленной идентификации".

Документ предусматривает также развитие транспортной логистики.

Эксперты подчеркивают важность предложенных Минтрансом инициатив, однако отмечают необходимость их доработки.


