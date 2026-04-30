СЕГОДНЯ:
30 апреля 2026 года 08:23
Бизнес предложил меры борьбы с контрафактом на маркетплейсах
Донат Сорокин/ТАСС
Представители бизнеса направили председателю правительства Михаилу Мишустину и профильным ведомствам – Минпромторгу, Минэкономразвития, ФАС и Роспотребнадзору – письмо с новым пакетом предложений для противодействия распространению контрафактной продукции на маркетплейсах. Копия письма есть в распоряжении "Ведомостей". Всего обращение подписали 13 топ-менеджеров, в частности гендиректор холдинга Hobby World Михаил Акулов, председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева и гендиректор компании "Экономикус" Федор Корженков. Они верифицировали текст письма и факт его подписания, Акулов также подтвердил его отправку. Доля оборота контрафакта по-прежнему остается существенной и может достигать 20–50% объема продаж в зависимости от отрасли и категории продукции, отмечается в письме. Более половины контрафактных продаж, согласно данным из обращения, реализуется через интернет, в особенности через маркетплейсы. Основные источники контрафактной продукции – производители из Китая и стран – членов Таможенного союза ЕАЭС, которые не имеют регистрации, представительств или активов в России, указано в письме. По этой причине привлечь их к ответственности практически невозможно, считают авторы обращения. Кроме того, такие селлеры, как правило, массово используют трансграничную схему отправки товаров: контроль за их движением сейчас, согласно письму, практически отсутствует. Существующих и планируемых мер регулирования пока «недостаточно для перелома ситуации», отмечается в письме. Маркетплейсы продолжают извлекать доход от продажи контрафакта, участвуют в его рекламе и влияют на ценообразование, фактически прикрываясь статусом «информационного посредника» для "уклонения от какой-либо ответственности", утверждают авторы письма. Эффективных инструментов предупредительного контроля у правообладателей нет, а судебные процессы против иностранных продавцов «по-прежнему бессмысленны», добавляют они. Участники рынка электронной коммерции раскритиковали предложения бизнеса.
