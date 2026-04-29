ВВП РФ в 1-м квартале снизился на 0,3%, в марте вырос на 1,8%

29 апреля. FINMARKET.RU - РостРФ в марте 2026 года, по оценке, составил 1,8% после снижения на 1,1% в феврале (оценка уточнена с 1,5%) и сокращения на 1,8% в январе (оценка уточнена с 2,1%), говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". За январь-март 2026 года ВВП РФ, по оценке министерства, снизился на 0,3% в годовом выражении.

Минэкономразвития ранее отмечало, что спад в первые два месяца года во многом объяснялся календарным фактором (в феврале 2026 года было на 1 рабочий день меньше, чем в феврале 2025 года, в январе 2026 года было на 2 рабочих дня меньше, чем в январе 2025 года).

С исключением сезонного фактора ВВП РФ в марте, по оценке Минэкономразвития, вырос на 1,4%.

Рост ВВП РФ в 2025 году составил 1,0% после увеличения на 4,9% в 2024 году.

Сентябрьский прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2026 году равняется 1,3%. Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее отмечал, что этот прогноз в мае будет пересмотрен в сторону понижения.

ЦБ ожидает рост российской экономики в 2026 году в интервале 0,5-1,5%.

Аналитики, опрошенные в начале апреля "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2026 году на 1,0%.