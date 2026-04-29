Корпоративная пенсия стимулирует надолго оставаться в компании

29 апреля. FINMARKET.RU - Корпоративные пенсионные программы (КПП) могут стать важным элементом развития долгосрочных сбережений в России. Для работодателей КПП - это инструмент удержания и мотивации сотрудников, а для граждан - возможность сформировать дополнительный источник дохода после завершения трудовой карьеры. Об этом "Российской газете" заявили опрошенные эксперты.

Государство уже активно поддерживает такие механизмы, предоставляя налоговые льготы для работодателей, отмечает президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков. Расходы компании на формирование корпоративных пенсий для сотрудников могут учитываться при расчете налога на прибыль. Законодательство позволяет относить к таким расходам суммы в размере до 12% от фонда оплаты труда (ФОТ) и не платить страховые взносы в рамках этого лимита.

"Если проанализировать эволюцию ожиданий кандидатов на рынке труда за последние десятилетия, мы увидим, что изменения происходили последовательно. В начале века кандидатов в первую очередь интересовали гарантии финансовой стабильности: "белая" зарплата, ее своевременность и предсказуемость. Это были базовые требования к работодателю, без соблюдения которых разговор о других преимуществах просто не начинался. Потом долгое время главным и зачастую единственным критерием выбора работодателя оставался уровень материального вознаграждения. Затем фокус начал смещаться в сторону заботы о базовом благополучии. Так добровольное медицинское страхование (ДМС) превратилось из эксклюзивной привилегии в обязательный стандарт. Наличие этой опции в соцпакете стало для соискателей важным критерием выбора. Затем, по мере развития цифровых технологий и изменения корпоративной культуры, фокус сместился на формат и условия выполнения рабочих задач. Приоритетами стали гибкий график и возможность удаленной работы", - отмечает председатель совета директоров АО ХК "СДС", член совета директоров КАО "Азот" Анастасия Горелкина.

Чтобы понять, почему корпоративныестанут нормой, полезно вспомнить историю ДМС, напоминает профессор кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Майя Дубовик. Десять-пятнадцать лет назад добровольное медицинское страхование было редкостью, привилегией крупных корпораций или бонусом для топ-менеджмента. Компании внедряли его постепенно, осознавая, что здоровый сотрудник - это продуктивный сотрудник. Постепенно ДМС стало обязательным минимумом: его отсутствие начало восприниматься как минус. Этот процесс занял годы и был связан с ростом стоимости медицинских услуг и изменением ожиданий самих работников.

Руководитель информационного отдела независимого профсоюза "Новый труд" Мария Коледа подчеркивает, что кадровый резерв на рынке труда России за пять лет значительно сократился. При этом бесконечно повышать зарплаты работодатели уже не могут: прирост ФОТ замедлился до 16% в 2025 году против 27% в 2023-м. В этих условиях большинство компаний сосредоточились на удержании сотрудников.

Активнее всего КПП внедряют в сфере PR и маркетинга - рост упоминаний в вакансиях в 8 раз; в финансовом секторе (Сбер, ВТБ) - рост в 5 раз; в промышленности (нефтегаз - рост в 2,9 раза, леспром и машиностроение - в 2-3 раза).