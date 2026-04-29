Продажи вторичного жилья в крупных городах выросли на 18%

В 1-м квартале 2026 года на вторичных рынках 35 крупнейших городов России были проданы 122,7 тыс. квартир, подсчитали в ЦИАН. Значение увеличилось на 18% год к году. В сегменте новостроек рост составил 4%, где были реализованы 71,5 тыс. лотов, пишет "Коммерсант"

Опережающий рост спроса на вторичноепрослеживается в том числе на ключевом рынке России. В Москве егов первом квартале увеличились год к году на 25%, в то время как объем реализации новостроек снизился на 37%. Заметнее всего сдвиг прослеживается в Тольятти, где продажи готовых квартир прибавили год к году 55%, а строящихся - снизились на 31%.

Руководитель департамента продажи ГК "Расцветай Столица" Святослав Иванов считает текущие цены застройщиков завышенными. Традиционно новостройки были дороже готового предложения не более чем на 10-15%. Текущий разрыв, по мнению эксперта, приводит уже к "лавинообразной" переориентации спроса. Руководитель отдела ипотеки RedCat Елена Кудрявцева также обратила внимание на растущую стоимость ремонта: отделка новостройки обойдется не дешевле 1 млн рублей. Вторичка в то же время предоставляет возможность заселиться сразу.