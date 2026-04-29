За нарушение пищевых техрегламентов предлагают ввести штрафы

29 апреля. FINMARKET.RU - Контроль за всеми этапами обращения продукции — от производства до реализации, чтобы она не причиняла вреда здоровью, устанавливают требования техрегламента "О безопасности пищевой продукции" и профильных техрегламентов для отдельных категорий (рыбы, мяса, птицы, молочных продуктов). В них закреплены обязательные нормы к качеству и безопасности продуктов, включая допустимые уровни вредных веществ (токсины, микроорганизмы, загрязнители), а также требования к гигиене производства, хранения, транспортировки и продажи. За несоблюдение этих правил для производителей и продавцов могут ввести, сообщили "Известиям" в пресс-службе Россельхознадзора.

"Россельхознадзор считает целесообразным дополнить Кодекс об административных правонарушениях РФ отдельной ст. 14.43.2, предусматривающей ответственность за нарушение изготовителем или продавцом требований исключительно «пищевых» технических регламентов", — пояснили изданию в пресс-службе ведомства.

В настоящее время прямой ответственности за несоблюдение таких техрегламентов не предусмотрено. Однако уже сейчас за смежные нарушения, связанные с качеством и безопасностью пищевой продукции, применяются санкции: так, в I квартале этого года Россельхознадзор наложил штрафы на сумму более 9 млн рублей.

"При этом подведомственные Россельхознадзору лаборатории продолжают выявлять фальсифицированную продукцию, что свидетельствует о недостаточном эффекте существующих штрафов", — подчеркнули в ведомстве.

Например, за такие преступления в КоАП для юридических лиц предусмотрены штрафы от 100 тыс. до 1 млн рублей, что зачастую несопоставимо с объемами прибыли, получаемой от реализации подделок. Усилить эффект способно введение оборотных штрафов в зависимости от совокупного размера выручки, считают в Россельхознадзоре

Общественники считают инициативу оправданной на фоне роста количества пищевых отравлений. В то же время представители бизнеса призывают оценивать ее с учетом уже существующей нагрузки на предпринимателей.