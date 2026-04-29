29 апреля 2026 года 08:24
Выездные налоговые проверки обеспечили бюджетные поступления в 496 млрд руб.
Станислав Красильников/ТАСС
29 апреля. FINMARKET.RU - Налоговые органы по итогам проведения выездных проверок, а также аналитической работы обеспечили бюджетные поступления в размере 496 млрд руб., что на 22% выше показателя прошлого года (408 млрд руб.), следует из материалов Федеральной налоговой службы (ФНС) об итогах работы за прошлый год, с которыми ознакомились "Ведомости". Больше половины поступлений от контрольной работы обеспечили аналитические мероприятия - 310 млрд руб., или +21% к результату прошлого года (258 млрд руб.). Результаты выездных налоговых проверок (ВНП) при этом показали лучшую динамику относительно других видов контроля, принеся в бюджет почти на четверть больше средств (186 млрд руб.). Для сравнения: годом ранее этот показатель вырос на 6% (до 150 млрд руб.). Количественно этот вид проверок в прошлом году незначительно вырос. По данным ФНС, в 2025 г. налоговые органы завершили 5400 ВНП после 4900 в 2024 г. Доначисления по итогам камеральных проверок достигли 150,6 млрд руб. после 132,6 млрд руб. в 2024 г. (+15%), указано в материалах ФНС. В прошлом году среднее доначисление за одно такое мероприятие составило 65 900 руб., что на 24,2% больше показателя 2024 г. Одновременно отрицательную динамику показали результаты участников налогового мониторинга (форма контроля, предполагающая полный доступ налогового органа к учетной системе и отчетности компании в обмен на непроведение проверок). Урегулированная с участниками мониторинга сумма платежей в бюджет в 2025 г. сократилась более чем в 4 раза до 7,4 млрд руб., при том что число присоединившихся к нему компаний увеличилось сразу до 729 с 586 годом ранее, следует из данных ФНС. Из материалов ФНС следует, что показатель Debt-to-income (отношение долга налогоплательщиков к поступлениям в бюджет) в прошлом году начал расти после двух лет снижения. По итогу 2025 г. он составил 5,6% после 5% годом ранее. ФНС зафиксировала при этом снижение доли компаний с задолженностью на 7%, следует из материалов (абсолютные значения не приводятся).
Опубликовано Финмаркет
