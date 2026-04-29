Выездные налоговые проверки обеспечили бюджетные поступления в 496 млрд руб.

29 апреля. FINMARKET.RU - Налоговые органы по итогам проведения выездных проверок, а также аналитической работы обеспечили бюджетные поступления в размере 496 млрд руб., что на 22% выше показателя прошлого года (408 млрд руб.), следует из материалов Федеральной налоговой службы (ФНС) об итогах работы за прошлый год, с которыми ознакомились "Ведомости"

Больше половины поступлений от контрольной работы обеспечили аналитические мероприятия - 310 млрд руб., или +21% к результату прошлого года (258 млрд руб.). Результаты выездных налоговых проверок (ВНП) при этом показали лучшую динамику относительно других видов контроля, принеся впочти на четверть больше средств (186 млрд руб.). Для сравнения: годом ранее этот показатель вырос на 6% (до 150 млрд руб.). Количественно этот вид проверок в прошлом году незначительно вырос.

По данным ФНС, в 2025 г. налоговые органы завершили 5400 ВНП после 4900 в 2024 г. Доначисления по итогам камеральных проверок достигли 150,6 млрд руб. после 132,6 млрд руб. в 2024 г. (+15%), указано в материалах ФНС. В прошлом году среднее доначисление за одно такое мероприятие составило 65 900 руб., что на 24,2% больше показателя 2024 г.

Одновременно отрицательную динамику показали результаты участников налогового мониторинга (форма контроля, предполагающая полный доступ налогового органа к учетной системе и отчетности компании в обмен на непроведение проверок). Урегулированная с участниками мониторинга сумма платежей в бюджет в 2025 г. сократилась более чем в 4 раза до 7,4 млрд руб., при том что число присоединившихся к нему компаний увеличилось сразу до 729 с 586 годом ранее, следует из данных ФНС.

Из материалов ФНС следует, что показатель Debt-to-income (отношение долга налогоплательщиков к поступлениям в бюджет) в прошлом году начал расти после двух лет снижения. По итогу 2025 г. он составил 5,6% после 5% годом ранее. ФНС зафиксировала при этом снижение доли компаний с задолженностью на 7%, следует из материалов (абсолютные значения не приводятся).