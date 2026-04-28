.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
28 апреля 2026 года 09:16
В Госдуме подправили правила раскрытия информации об инсайдерских сделках
|0
Арина Антонова/ТАСС
28 апреля. FINMARKET.RU - В Госдуме подготовили поправки ко второму чтению законопроекта "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком". Содержание документа подтвердил источник "Коммерсанта", знакомый с процессом составления поправок. Законодатели уточнили детали, касающиеся обязанностей участников торгов по раскрытию информации о сделках инсайдеров. Законопроект планируется вынести на второе чтение и принять в окончательной редакции в мае-июне, сообщил газете председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Предполагается, что самые масштабные изменения затронут ст. 10 и 11 закона, касающиеся порядка и сроков передачи информации об инсайдерских сделках со стороны эмитентов и самих инсайдеров. Согласно поправкам, эмитенты будут обязаны публиковать "обезличенную сводную информацию о сделках инсайдеров", причем сроки публикации увеличены с 10 до 15 дней. Законодатели уточнили, что если эмитенту были предоставлены недостоверные данные, он не несет ответственности за их раскрытие. Был также уточнен и перечень операций, по которым раскрытие информации не обязательно. Еще одним важным изменением стало подтверждение права эмитента не раскрывать или раскрывать не в полном объеме информацию об операциях инсайдеров для ухода от возможных санкций. Ужесточение обязательств по раскрытию сделок инсайдерами должно позитивно отразиться на фондовом рынке, считают профучастники.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, Госдума, инсйдеры, сделки, законопроект
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.