28 апреля 2026 года 08:47

Обязательные эскроу-счета для ИЖС вытеснят с рынка треть девелоперов

Александр Рюмин/ТАСС
Александр Рюмин/ТАСС
28 апреля. FINMARKET.RU - После введения обязательных эскроу-счетов для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с рынка могут уйти от 20% до 40% девелоперов, ожидают опрошенные "Известиями" аналитики.

Сейчас в России зарегистрировано 11,2 тыс. компаний, занимающихся ИЖС, следует из данных портала "Дом.РФ". Однако далеко не все из них реально работают с эскроу. При возведении частных домов такие счета сделали обязательными в марте 2025 г., но только если заемщик оформил льготную ипотеку для покупки такой недвижимости. Если же клиент взял кредит на рыночных условиях или использовал собственные деньги, то эскроу-счета до сих пор необязательны.

Из примерно 7 тыс. подрядчиков, заявивших о готовности работать с эскроу-счетами по ИЖС со льготной ипотекой, реально вышли на сделки лишь около 3,2 тыс., отметил директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

При этом 44% из них построили всего по одному-два дома. Это связано с тем, что у многих компаний нет ни кредитной истории, ни залоговой массы - банки отказывают в проектном финансировании, и одобренные покупателям ипотечные кредиты зависают без исполнения, пояснил он.

Вместе с тем в России предлагают распространить счета эскроу на все виды ипотеки для постройки частных домов. С такой инициативой 26 марта выступил первый заместитель гендиректора "Дом.РФ" Алексей Ниденс на круглом столе в Совете Федерации. В тот же день, представляя в Госдуме годовой отчет о деятельности ЦБ, эту меру поддержала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Как считают эксперты, расширение эскроу по ИЖС на всю ипотеку может привести к тому, что рынок покинет каждая пятая компания. И в первую очередь пострадают мелкие подрядчики, которые не имеют достаточного количества управленческих компетенций и свободных денежных средств для перехода на эскроу-счета. Они будут либо уходить вовсе, либо сливаться с более крупными игроками.


Ключевые слова:    РФ,  ИЖС,  эскроу-счета,  девелоперы

 
