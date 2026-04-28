Обязательные эскроу-счета для ИЖС вытеснят с рынка треть девелоперов

28 апреля. FINMARKET.RU - После введения обязательных эскроу-счетов для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с рынка могут уйти от 20% до 40% девелоперов, ожидают опрошенные "Известиями" аналитики.

Сейчас в России зарегистрировано 11,2 тыс. компаний, занимающихся, следует из данных портала "Дом.РФ". Однако далеко не все из них реально работают с эскроу. При возведении частных домов такие счета сделали обязательными в марте 2025 г., но только если заемщик оформил льготную ипотеку для покупки такой недвижимости. Если же клиент взял кредит на рыночных условиях или использовал собственные деньги, тодо сих пор необязательны.

Из примерно 7 тыс. подрядчиков, заявивших о готовности работать с эскроу-счетами по ИЖС со льготной ипотекой, реально вышли на сделки лишь около 3,2 тыс., отметил директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

При этом 44% из них построили всего по одному-два дома. Это связано с тем, что у многих компаний нет ни кредитной истории, ни залоговой массы - банки отказывают в проектном финансировании, и одобренные покупателям ипотечные кредиты зависают без исполнения, пояснил он.

Вместе с тем в России предлагают распространить счета эскроу на все виды ипотеки для постройки частных домов. С такой инициативой 26 марта выступил первый заместитель гендиректора "Дом.РФ" Алексей Ниденс на круглом столе в Совете Федерации. В тот же день, представляя в Госдуме годовой отчет о деятельности ЦБ, эту меру поддержала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Как считают эксперты, расширение эскроу по ИЖС на всю ипотеку может привести к тому, что рынок покинет каждая пятая компания. И в первую очередь пострадают мелкие подрядчики, которые не имеют достаточного количества управленческих компетенций и свободных денежных средств для перехода на эскроу-счета. Они будут либо уходить вовсе, либо сливаться с более крупными игроками.