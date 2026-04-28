Автоконцерны просят донастроить систему начисления локализационных баллов за НИОКР

28 апреля. FINMARKET.RU - Российские автопроизводители - "АвтоВАЗ", группа "ГАЗ" и "Камаз"- выступили с предложением донастроить систему начисления баллов локализации автомобилей за научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.

Письмо от лица ассоциации "Объединение автопроизводителей России" (ОАР) за подписью гендиректора "КАМАЗа" Сергея Когогина, президента "АвтоВАЗа" Максима Соколова и гендиректора группы "ГАЗ" Вадима Сорокина было отправлено в адрес первого вице-премьераДениса Мантурова в конце прошлого года. Представитель Мантурова сказал газете, что обращение находится на рассмотрении в профильном министерстве.

Топ-менеджеры российских автоконцернов в письме отмечают, что сложившаяся в автопроме система начисления баллов застимулирует развитие не тех предприятий, которых следовало бы. О каких именно "не тех" предприятиях идет речь, не уточняется. Но "Ведомости", ссылаясь на данные Государственной информационной системы промышленности (ГИСП), отмечают, что по состоянию на конец прошлого года, в частности, кроссоверы Jaecoo J7 и J8 производства группы AGR набирали максимально доступные на тот момент 1,85 тыс. баллов локализации за НИОКР при том, что их массовое производство (под российским брендом Jeland на заводе в Шушарах - бывш. GM) тогда еще не было запущено. Схожая ситуация, как отмечает издание, наблюдается и в отношении компактного электрокара Umo 5 (GAC Aion), который только в этом году стали собирать на "Москвиче". С этого года максимальное количество баллов, которые можно набрать за НИОКР, было снижено до 1 тыс. Соответственно, столько набирают упомянутые модели с 2026 г.

Как пишут "Ведомости", в сложившейся ситуации российские автоконцерны предложили повысить максимальное количество баллов за НИОКР до 1,5 тыс., а также ввести коэффициенты для расчета баллов за НИОКР пропорционально объему вложенных в это направление средств. Например, когда предприятие тратит на данное направление менее 700 млн руб. в год, при расчете баллов за НИОКР должен применяться коэффициент 0,1. Таким образом, из 400 баллов за объем вложений, равный 1% общей выручки предприятия (по постановлению 719), завод сможет получить лишь 40. Для сравнения - для полной компенсации утилизационного сбора модель легковой машины, выпускаемой в РФ, в 2026 г. должна набирать не менее 2 тыс. баллов локализации.

Представитель Минпромторга подтвердил газете получение обращения ОАР по вопросу корректировки порядка начисления баллов за НИОКР, в котором ассоциация предлагает ввести понижающий коэффициент, исключающий любые возможности завышения таких баллов за счет занижения объемов совокупной выручки компании-производителя. Одновременно с этим, как отметил представитель министерства, ОАР предлагает повысить планку, которая ограничивает максимально возможное количество баллов, начисляемых за НИОКР. "Напомним, подход с таким ограничением также направлен на выравнивание условий для всех участников отрасли. Ассоциация подразумевает, что в текущих условиях повышение планки стимулирует дополнительные инвестиции в НИОКР", - пояснил изданию собеседник.

По мнению директора группы по обслуживанию предприятий автопрома компании ДРТ Александра Васильева, новый порядок, как минимум в первое время, вернет рынок к существенному перевесу баллов в пользу российских национальных автоконцернов.

Новые игроки российского автопрома последние годы активно использовали расходы на НИОКР как источник локализационных баллов на стадии запуска производств. Этот механизм позволял им балансировать между крупными тратами на запуск локальных продуктов в РФ и получением субсидий на их поддержку. С предлагаемыми изменениями этот баланс для новых производителей станет труднодосягаемым, полагает Васильев. Это касается в том числе российских компаний, которые работают с китайскими партнерами, указывает он.

Автоконцерны в этих условиях будут смотреть на все свои планы по производству и новым контрактам через призму НИОКР и пытаться искать его во всем ради достижения минимальных 700 млн руб., пояснил газете эксперт. "Текущие планы автозаводов обесценятся в 10 раз. Ну, а возвращаясь к новым автопроизводителям, посыл очевиден: для получения максимально возможного уровня господдержки надо локализоваться быстрее, следовательно - больше инвестировать и развивать локальных поставщиков автокомпонентов", - добавляет Васильев.