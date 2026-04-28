Минфин предложил механизм донастройки налогообложения цифровых валют и криптовалют

28 апреля. FINMARKET.RU -представил поправки в Налоговый кодекс (НК), подразумевающие донастройку налогообложения цифровых валют и криптовалют в том числе. Документ одобрен правкомиссией по законопроектной деятельности на заседании 27 апреля, рассказали "Ведомостям" два собеседника, участвовавших в обсуждении.

Поправки - часть масштабного плана по обелению экономики, указано в сопроводительных материалах к документу. Они призваны синхронизировать действующее законодательство с масштабным законопроектом "о цифровой валюте и цифровых правах", который готовится к принятию, напоминает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

В частности, Минфин предлагает внести вотдельную статью 214.12, регулирующую уплату НДФЛ при продаже или других видах выбытия цифровой валюты, например ее обмена. Согласно поправкам, налоговая база будет складываться из разницы между доходами от операций с цифровой валютой и соответствующими расходами, в случае если она окажется положительной. Перечень расходов будет открытым: туда вошли, в частности, затраты на покупку цифровой валюты, оплата услуг участников рынка и операторов информсистем, средства, с которых уже был уплачен налог при покупке, а также "другие расходы, непосредственно связанные с приобретением, хранением и отчуждением цифровой валюты", указано в документе.

Согласно законопроекту, платить налог обязаны будут агенты - брокеры или доверительные управляющие, на чей счет поступают такие доходы. При их получении в виде промежуточных выплат по иностранным цифровым правам налоговым агентом будет считаться цифровой депозитарий.

Минфин рассчитывает освободить от НДС услуги цифровых депозитариев и обменников цифровых валют, а также "сопутствующие услуги" в сфере их обмена и выпуска, исключение же составит продажа лицензий на ПО.

Также от налогообложения планируется освободить реализацию беспоставочных иностранных цифровых прав, удостоверяющих исключительно денежные требования.

В Госдуме ко второму чтению готовится основной законопроект "о цифровой валюте и цифровых правах", который устанавливает в России правила обращения криптовалют. Предполагается 5 категорий регулируемых организаций рынка (биржи, брокеры, управляющие компании, депозитарии и обменники) и определенные условия допуска к криптовалютам для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Также законопроект определяет правила обращения криптоактивов: кто и как может их хранить, покупать, продавать и обменивать.