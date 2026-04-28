СЕГОДНЯ:
Минфин предложил механизм донастройки налогообложения цифровых валют и криптовалют
28 апреля 2026 года 08:25
Минфин предложил механизм донастройки налогообложения цифровых валют и криптовалют
Артем Геодакян/ТАСС
28 апреля. FINMARKET.RU - Минфин представил поправки в Налоговый кодекс (НК), подразумевающие донастройку налогообложения цифровых валют и криптовалют в том числе. Документ одобрен правкомиссией по законопроектной деятельности на заседании 27 апреля, рассказали "Ведомостям" два собеседника, участвовавших в обсуждении. Поправки - часть масштабного плана по обелению экономики, указано в сопроводительных материалах к документу. Они призваны синхронизировать действующее законодательство с масштабным законопроектом "о цифровой валюте и цифровых правах", который готовится к принятию, напоминает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. В частности, Минфин предлагает внести в НК отдельную статью 214.12, регулирующую уплату НДФЛ при продаже или других видах выбытия цифровой валюты, например ее обмена. Согласно поправкам, налоговая база будет складываться из разницы между доходами от операций с цифровой валютой и соответствующими расходами, в случае если она окажется положительной. Перечень расходов будет открытым: туда вошли, в частности, затраты на покупку цифровой валюты, оплата услуг участников рынка и операторов информсистем, средства, с которых уже был уплачен налог при покупке, а также "другие расходы, непосредственно связанные с приобретением, хранением и отчуждением цифровой валюты", указано в документе. Согласно законопроекту, платить налог обязаны будут агенты - брокеры или доверительные управляющие, на чей счет поступают такие доходы. При их получении в виде промежуточных выплат по иностранным цифровым правам налоговым агентом будет считаться цифровой депозитарий. Минфин рассчитывает освободить от НДС услуги цифровых депозитариев и обменников цифровых валют, а также "сопутствующие услуги" в сфере их обмена и выпуска, исключение же составит продажа лицензий на ПО. Также от налогообложения планируется освободить реализацию беспоставочных иностранных цифровых прав, удостоверяющих исключительно денежные требования. В Госдуме ко второму чтению готовится основной законопроект "о цифровой валюте и цифровых правах", который устанавливает в России правила обращения криптовалют. Предполагается 5 категорий регулируемых организаций рынка (биржи, брокеры, управляющие компании, депозитарии и обменники) и определенные условия допуска к криптовалютам для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Также законопроект определяет правила обращения криптоактивов: кто и как может их хранить, покупать, продавать и обменивать.
Опубликовано Финмаркет
Ключевые слова: РФ, Минфин, НК, криптовалюты, налоги
