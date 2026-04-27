В этом году выдача микрозаймов сократится до 1,9 трлн руб.

27 апреля. FINMARKET.RU - В 2026 г. рынок микрофинансовых организаций (МФО) столкнется с сокращением и выдач, и портфеля. Выдачи из-за стагнации квартальных объемов на уровне 500 млрд руб. снизятся на 5% относительно 2025 г. - до 1,9 трлн руб., говорится в обзоре агентства "Эксперт РА". Из-за этого, а также тренда на продажу ранней просрочки на фоне давления на нормативы рыночный портфель сократится на 10% до 685,8 млрд руб., отмечается в документе.

Снижения рынка ждут и его крупные игроки - "Альфа-деньги", "Мигкредит", "Займер" и Moneyman, рассказали "Ведомостям" их представители.

Прибыль участников рынка также может уменьшиться примерно на 10% по итогам 2026 г. - до 59,7 млрд против 66,4 млрд руб. В агентстве считают, что на маржинальность бизнеса повлияют два ключевых фактора: частичный переход в сегменты с более низкой маржинальностью и ограничение размера переплаты по займам.

Изменения регуляторной среды усилят конкуренцию и приведут к перераспределению позиций на рынке МФО: крупные игроки получат преимущество за счет оптимизации затрат, а небольшие организации испытают давление на рентабельность и устойчивость бизнеса, считают в "Эксперт РА".

В 1-м квартале 2026 г. для онлайн-займов микрофинансовых компаний (МФК) ввели обязательное требование биометрической идентификации через единую биометрическую систему. Для микрокредитных компаний (МКК) это правило начнет действовать только в 2027 г. Чтобы не потерять аудиторию, многие МФК были вынуждены либо менять статус на МКК и отказываться при этом от розничного фондирования и выпуска облигаций, либо передавать функцию выдачи займов связанным МКК. В результате трафик перераспределился внутри групп в пользу МКК, хотя на общие финансовые показатели рынка в 2026 г. эта мера существенно не повлияла.