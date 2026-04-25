Пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы из России с 29 апреля будут нулевыми; на экспорт подсолнечного масла - снизятся в 3,5 раза

25 апреля. FINMARKET.RU - Ставки пошлин на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы с 29 апреля вторую неделю подряд будут нулевыми, сообщает. Они будут действовать по 5 мая включительно. Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $234,7 за тонну пшеницы ($234,4 за предыдущий период), $224 - за тонну ячменя ($223,8), $217,8 - за тонну кукурузы ($220,8).

В связи с майскими праздниками ведомство уточнило, что ставки, которые оно объявит 30 апреля, будут рассчитаны на период с 6 по 13 мая. Следующий период действия пошлин - с 14 по 19 мая. Их ставки будут объявлены 8 мая.

ввела механизм зернового демпфера со 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающиена экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

В настоящее время базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 17 тыс. 875 рублей за тонну.

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в мае составит 4 650 рублей против 16 тыс. 222,4 рубля за тонну в апреле, сообщает Минсельхоз. Таким образом, она снизится в 3,5 раза.

Пошлина на экспорт подсолнечного шрота обнулится с 749,6 рубля за тонну в апреле. Таким образом, она вернется к показателю с января по март этого года.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на$1 тыс. 291,8 за тонну ($1 тыс. 270,9 месяц назад), на шрот - $196,1 ($203,8).

Размер пошлин составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц).

Пошлины на май были рассчитаны с учетом новых базовых цен, которые правительство установило на текущей неделе. Так, базовая экспортная цена на подсолнечное масло выросла с 82 500 до 90 750 рублей за тонну, на подсолнечный шрот - с 15 875 до 17 463 рублей за тонну.

РФ ввела механизм "подсолнечного демпфера" с 1 сентября 2021 года. Сначала пошлины рассчитывались в долларах, с июля 2022 года - в рублях. В августе 2024 года плавающие пошлины были продлены сразу на два года - до 1 сентября 2026 года. В октябре 2025 года правительство продлило их до 31 августа 2028 года.