Для самозанятых предлагают поднять максимальный годовой доход и сделать единую налоговую ставку

24 апреля. FINMARKET.RU - Член Общественной палаты Владислав Гриб предложил откорректировать правила для самозанятых. По его мнению, необходимы два главных изменения: поднять максимальный годовой доход, который можно получать на этом режиме, с нынешних 2,4 млн руб. до 3 млн и сделать единую налоговую ставку для всех самозанятых - 5% с дохода, независимо от того, кому ты продаешь услуги.

Необходимость повысить лимит объясняется ростом инфляции, увеличением затрат и желанием не допустить ухода этой категории граждан в теневой сектор, пишет "Российская газета" . Депутаты отмечают, что многиескрывают реальные заработки, чтобы не лишиться льгот. В пояснительной записке подчеркивается, что нынешний лимит был введен еще в 2019 г., и с тех пор из-за инфляции цены на товары и услуги выросли в 1,5 раза.

Однако, по мнению профессора Финансового университета Александра Сафонова, повышать порог властям невыгодно. Во-первых, вызывает сомнение сам уровень заработков самозанятых, во-вторых, основными клиентами самозанятых обычно выступают люди с невысокими доходами, и маловероятно, что объем их заказов вырос почти на треть.

Самозанятость часто используется для подмены трудовых отношений гражданско-правовыми в целях экономии. Это привело к потерям региональных бюджетов и внебюджетных фондов. Если же порог еще и повысить, такой формат станет привлекательнее для работодателей, что даст обратный эффект по сравнению с тем, на который рассчитывают в Госдуме.

Законопроект также предполагает ежегодное увеличение лимита доходов на 200 тыс. руб. вплоть до 2028 года, так что в итоге он достигнет 4,2 млн руб. Тогда же закончится экспериментальный режим налогообложения. Однако, как полагает зампред думского Комитета по экономической политике Артем Кирьянов, по завершении эксперимента власти вряд ли станут повышать лимит. Порог в 2,4 млн руб. увязан с прогрессивной шкалой налогообложения. Что касается обеления экономики, то с момента запуска эксперимента миллионы россиян, ранее не плативших налоги, действительно перешли в "белую" зону - это важный результат. Как считает Кирьянов, в ближайшее время решение о повышении порога принято не будет.

Обсуждается и другая инициатива. Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ограничить сферу применения налога на профдоход (НПД) исключительно услугами, оказываемыми физлицам, а также пересмотреть ключевые параметры этого режима по окончании экспериментального периода в 2029 году. По мнению депутата, статус самозанятого должен распространяться на классические частные услуги: помощь нянь и репетиторов, работу помощников по хозяйству, а также на сдачу в аренду жилой и коммерческой недвижимости. Фактически речь идет о том, чтобы оставить в этом режиме тех, кто работает напрямую с людьми, и исключить возможность его массового использования в цепочках с юрлицами.