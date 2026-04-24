24 апреля 2026 года 10:27
В РФ собираются продавать конфискованные у коррупционеров земли
|0
DPA/TACC
24 апреля. FINMARKET.RU - В России хотят выставлять на продажу конфискованные у коррупционеров земельные участки. Соответствующий законопроект может пройти первое чтение уже в мае, пишут "Известия". Информацию подтвердили и в думском комитете по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. Законопроект "О внесении изменений в Земельный кодекс РФ" был внесен в Госдуму в феврале этого года. Документ вносит поправки, которые исключают п. 2 ст. 39.1 Земельного кодекса РФ. Сейчас эта норма запрещает продавать находящиеся в государственной или муниципальной собственности участки, если их основной вид разрешенного использования предусматривает строительство зданий и сооружений. Документ был разработан после отчета Счетной палаты о результатах контрольного мероприятия "Аудит учета и распоряжения имуществом, обращенным в доход РФ". "Комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении. Его цель весьма практическая: только по Московской области с 2020 года не удалось реализовать свыше 2 тыс. участков, площадью 581,3 га и кадастровой стоимостью более 2,7 млрд рублей. Это земля, конфискованная по коррупционным делам и обращенная в доход государства, пригодная под коттеджное и дачное строительство. Однако вместо оборота она годами числится на балансе", - рассказал "Известиям" глава профильного комитета Сергей Гаврилов. По его словам, после снятия действующего запрета такие земельные участки будут выставляться на торги. Для бюджета это означает дополнительные поступления, которых сейчас нет, а также сокращение расходов на содержание имущества. Для граждан и бизнеса это, в свою очередь, создаст легальный механизм приобретения земли у публичного собственника по рыночной цене вместо длительного ожидания вовлечения участков в оборот, подчеркнул депутат. Гаврилов также сообщил, что законопроект будет доработан ко второму чтению с учетом замечаний правительства, которое дало положительный отзыв на инициативу с условием внесения поправок. По словам зампреда комитета ГД по собственности Алексея Корниенко, законопроект может быть принят в окончательном чтении до конца весенней сессии, которая продлится до 19 июля. Земля должна работать и приносить доход собственнику, а государству налоги, подчеркнул депутат.
Ключевые слова: РФ, коррупционеры, земля, продажа
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
