Налоговые поступления от МСП снизились за квартал

24 апреля. FINMARKET.RU - Совокупные налоговые поступления в консолидированный бюджет от бизнеса и граждан на специальных режимах (упрощенная и патентная системы налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, налог на профдоход) в I квартале текущего года сократились на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные представила в презентации директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская, выступая на Васильевских чтениях 23 апреля.

По данным статистики ФНС, с которыми ознакомились "Ведомости", один из факторов сокращения – изменение сроков уплаты патента.Как пояснил Минфин налоговые поступления от специальных режимов в I квартале текущего года сократились на 16% и составили 537,2 млрд руб. по сравнению с 639,9 млрд руб. в аналогичном периоде 2025 г. Эксперты отмечают, что на снижение поступлений повлиял массовый переток плательщиков с упрощенной системы налогообложения (УСН) на автоУСН, а также рост страховых взносов работодателей и их вычет из налога по УСН.