АПК теряет участников
24 апреля 2026 года 08:49

АПК теряет участников

Игорь Онучин/ТАСС
24 апреля. FINMARKET.RU - Число компаний и индивидуальных предпринимателей в российском АПК за три года снизилось на 1,1% - с 243,8 тыс. в 2023 году до 241,1 тыс. в 2026-м, следует из данных компании "Контур.Фокус", на которые ссылается "Коммерсантъ".

В последний год наблюдалась незначительная стабилизация числа действующих участников сектора. С апреля 2025 года по апрель 2026-го зафиксирован символический прирост на 0,03% после снижения в 2023–2024 годах на 0,7% и в 2024–2025 годах на 0,4%. Говорить об устойчивости положительной динамики пока рано — в первом квартале этого года число ликвидаций превысило количество регистраций новых участников рынка. Схожая динамика наблюдалась и в первые кварталы 2024–2025 годов, при этом количество закрытых в январе—марте компаний и ИП с каждым годом увеличивалось, достигнув 6,3 тыс. в этом году.


Ключевые слова:    РФ,  АПК,  кмопании

 
