СЕГОДНЯ:
24 апреля 2026 года 08:17
Спрос на бизнес-центры вернется к росту не раньше 2027 года
Максим Григорьев/ТАСС
24 апреля. FINMARKET.RU - Московские офисы отложили на потом: спрос на бизнес-центры в Москве по итогам текущего года снизится на 13%, до 1,3 млн кв. м. Ситуация может измениться уже к концу следующего года: к этому моменту спрос на офисы увеличится на 27%, в 2028 году — еще на 21%, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на экспертов. На эти годы заявлен к вводу большой объем офисной недвижимости. Объем сделок с офисной недвижимостью в Москве по итогам текущего года может снизиться на 13% год к году, до 1,3 млн кв. м, следует из прогнозов консалтинговой компании CMWP. Показатель сокращается уже с начала этого года: за январь—март было продано и сдано в аренду 180 тыс. кв. м офисной недвижимости, на 42% меньше год к году, подсчитали в консалтинговой компании IBC Real Estate.
