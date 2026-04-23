23 апреля 2026 года 10:15
Штрафы за обман потребителей могут увеличить в 10 раз
|0
Антон Новодережкин/ТАСС
23 апреля. FINMARKET.RU - Россияне всё чаще сталкиваются с ситуацией, когда заявленные на упаковке или в документации характеристики продукции не соответствуют ее реальному физико-химическому и биологическому составу. Подобные случаи не только подрывают доверие к отечественным производителям, ритейлу и госинститутам, но и несут потенциальные — в том числе отложенные — риски для здоровья населения. Об этом говорится в документе комитета Совфеда по регламенту по итогам заседания комиссии по мониторингу законодательства в сфере госконтроля, которое прошло с участием Минсельхоза, Минпромторга, Роспотребнадзора и других ведомств, пишут "Известия". Так, по данным Роскачества, наибольшее количество фальсификата по итогам 2025 года было выявлено в меде, сыре, используемом в приготовлении пиццы, оливковом масле и биологически активных добавках (БАДы). При этом нарушения фиксируются и в других категориях пищевой продукции. В настоящее время система контроля Евразийского экономического союза в первую очередь ориентирована на проверку микробиологической и токсикологической безопасности продуктов. При этом значительная часть современных фальсификатов — например, с использованием заменителей молочного жира, растительных белков и других ингредиентов - формально не представляет немедленной угрозы и не вызывает острых отравлений, однако отличается существенно сниженной пищевой ценностью, отмечают авторы инициативы. Это, по их мнению, наносит долгосрочный ущерб здоровью граждан, а также позволяет производителям удешевлять товары и демпинговать, создавая среду для недобросовестной конкуренции. Среди причин распространения подобных нарушений также указывается недостаточный контроль за оборотом продукции в сфере социального (школы, больницы) и общественного питания (кафе, бары, рестораны), а также в онлайн-торговле. Дополнительный фактор — несоразмерность действующих административных санкций экономической выгоде, которую получает недобросовестный бизнес.
.
Ключевые слова: Россия, потребители, штрафы
