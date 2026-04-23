Банки повышают доходность длинных депозитов

23 апреля. FINMARKET.RU - За последний месяцзаметно увеличили ставки по длинным депозитам. Таким образом они стремятся поддержать интерес граждан к долгосрочным вложениям. Банкам важно зафиксировать источники долгосрочных средств, так как сроки потребительского кредитования также удлиняются. Впрочем, эксперты отмечают, что пока ставки по вкладам на три года поднимают в основном небольшие банки и по программам с достаточно жесткими условиями, пишет "Коммерсант"

Больше всего выросла средняяпо трехлетним вкладам — на 0,21 процентного пункта (п. п.), до 11% годовых.

При этом средние ставки по вкладам на полтора и два года остались на прежнем уровне — около 11,4% и 11,2% годовых соответственно.

В это же время доходность коротких вкладов (на 3, 6 и 12 месяцев) продолжала уверенно снижаться, достигнув 12,3–13,7% годовых.

Однако в ближайшее время эксперты и участники рынка ожидают снижения ставок по всем категориям вкладов. Хотя, как считает управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов, оно "будет небыстрым". Во-первых, сдерживать процесс будет медленное снижение ключевой ставки, во-вторых, "на рынке, где массово снижаются ставки, обостряется конкуренция за срочное фондирование", указывает эксперт. Кроме того, как отметил зампред правления Абсолют-банка Антон Павлов, "при восстановлении кредитования динамика снижения ставок по вкладам может замедлиться