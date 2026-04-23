Отечественные бренды заняли 45% на парфюмерном рынке РФ
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
23 апреля. FINMARKET.RU - За первые четыре месяца 2026 года спрос на российские парфюмерные бренды вырос на 40% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе торговой сети "Золотое яблоко". Среди наиболее востребованных брендов - Alan Bray, For me by Gold Apple и Lab Fragrance. В целом отечественные бренды в 2026 году заняли порядка 45% российского парфюмерного рынка. Основные мощности производства сосредоточены в Центральном и Приволжском федеральных округах, рассказала президент Ассоциации индустрии моды, стиля и красоты АФБИ Ирина Давыдова. "С начала 2026 года мы видим, что российский парфюмерный рынок уверенно меняется: он становится более разнообразным по источникам поставок. Сохраняется присутствие европейских марок, во многом благодаря продлению параллельного импорта. Также активно развиваются поставки из Турции, ОАЭ, Китая и стран ЕАЭС. Это точка роста, интерес к восточным маркам неизменно растет", - отметила Давыдова. По словам экспертов, спрос на парфюмерную продукцию неоднороден. "С одной стороны, в апреле общее число покупок снизилось в сравнении с праздничными днями, - говорит Давыдова. - С другой стороны, крупные игроки забирают долю за счет продуманных акций и распродаж, а покупатели все чаще выбирают проверенные места для покупок".
Ключевые слова: Россия, парфюмерия, рынок
