Число рекомендованных к увольнению работников растет

23 апреля. FINMARKET.RU - Количество сотрудников, которых планируется сократить, устойчиво растет с середины прошлого года. На 1 апреля число работников, рекомендованных к увольнению, составило 105 147 человек, следует из данных Роструда, представленных на заседании Российской трехсторонней комиссии, 22 апреля. При этом месяцем ранее таких было 104 775 человек, а в феврале - 100 397. В июне прошлого года такой статус имели 73 572 человека, т. е. за 10 месяцев число работников, которых планируется сократить, выросло на 43%, пишут "Ведомости"

Больше всего сокращений ожидается в Москве, Омской и Иркутской областях, Красноярском крае, Московской области, следует из данных Роструда. Чаще всего на гранинаходились работники в сферах управления финансами и деятельностью в сфере налогообложения, в больницах, органах госуправления и местного самоуправления по вопросам общего и социально-экономического характера.

Последние данные Росстата показывают рост числа сокращенных сотрудников в 4-м квартале 2025 г. на 59% в годовом выражении. За этот период организации (за исключением малых и средних компаний) уволили 32 600 человек против 20 500 за 4-й квартал 2024 г.

Оптимизация численности персонала уже происходит в 13% организаций, следует из данных SuperJob. При этом массовые сокращения проводили или планировали в феврале только в 2% компаний.

Количество работников, рекомендованных к увольнению, действительно планомерно растет с прошлого года, подтвердил руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Олег Соколов. Ситуация не носит массовый характер, это пока точечные сокращения. Прежде всего речь идет о бюджетном секторе - работниках органов власти на региональном и муниципальном уровне, отмечает Соколов.