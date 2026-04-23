Самозанятые составили большинство получателей господдержки

23 апреля. FINMARKET.RU - В 2025 году государство выделило самозанятым поддержку на 16,5 млрд рублей, говорится в исследовании консалтингового агентства по информированию бизнеса в сфере финансовой поддержке от властей Rodionoff Group, пишут "Известия" . Работающие на себя россияне впервые стали крупнейшей категорией получателей прямой помощи - их доля достигла 53,5%. ИП заняли 27,9%, а юридические лица - 18,6%.

По информации ФНС, к концу 2025 года в реестре числилось 15,27 млн плательщиков налога на профессиональный доход, что на 25% больше, чем годом ранее. Их совокупный доход превысил 3 трлн рублей.

Налог на профессиональный доход (НПД) - это специальный режим для самозанятых, который позволяет легально работать на себя. Он предусматривает годовой лимит дохода на уровне 2,4 млн рублей. Господдержка включает ряд инструментов: до 500 тыс. рублей на развитие бизнеса, налоговый бонус в размере 10 тыс., доступ к льготным кредитным программам, а также бесплатное обучение и консультации в центрах "Мой бизнес".

Самозанятость стала для многих удобным способом легализации своего бизнеса - быстрая и простая регистрация, отсутствие отчетности и минимальная налоговая нагрузка, сказала эксперт по НДС, основатель проекта "Бухгалтерский Дом" Эльза Перепелкина. Поэтому зарегистрированных по такому режиму становится все больше. Важно помнить и про косвенную поддержку, например, им не нужно платить страховые взносы.

На фоне ужесточения контроля со стороны ФНС и банков численность самозанятых будет расти, полагают эксперты. Вслед за этим увеличатся и бюджетные расходы на их поддержку, тогда как объем помощи малому и среднему предпринимательству сокращается.