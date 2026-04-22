Эксперты предлагают создать стимулы для продолжения трудовой деятельности пенсионерам

22 апреля. FINMARKET.RU - Фискальная система России находится в высокой степени зависимости от трудоспособного населения, при этом по мере старения населения риски для бюджета будут возрастать. В связи с этим вскоре перед властями встанет вопрос необходимости ее модернизировать. К таким выводам приходят эксперты Финансового университета при правительстве и Института социально-экономических проблем народонаселения РАН в исследовании "Демографические факторы налоговой политики: эффекты трансформации половозрастной структуры населения". Текст опубликован в журнале "Народонаселение", пишут "Ведомости"

Как подсчитали авторы на основе данных ФНС за 2024 г., средние возрастные группы (30-50 лет) сейчас обеспечивают более 60% налоговых поступлений (НДФЛ, НДС и акцизы, социальные взносы). В частности, на группу в возрасте от 30 до 40 лет приходится треть поступлений, от 40 до 50 лет - 29,1%. Процент значительно меньше для более старших и младших групп: на возраст 20-30 лет приходится 18,2%, на граждан старше 50 - 20,3%.

Критическое снижение доли трудоспособного населения неизбежно приведет к сокращению налогооблагаемой базы и снижению поступлений от налогов на труд, отмечают авторы исследования. Одновременно происходит интенсивное увеличение доли населения старше 65 лет, что создает дополнительную нагрузку на бюджетную систему через увеличение соцрасходов при одновременном снижении налоговых поступлений.

По прогнозу Росстата, доля трудоспособного населения (с 15 лет и до достижения пенсионного возраста) снизится с 66,8% в 2020 г. до 59,3% к 2040 г., напоминают ученые. Доля пожилых людей в России к 2046 г. вырастет почти до 27% с текущих 24%.

Наибольшие риски связаны с сокращением поступлений от НДФЛ и социальных взносов, отмечают эксперты. Они также отмечают изменения в поступлениях от косвенных налогов: структуры потребления по мере старения населения сдвигаются в сторону услуг здравоохранения и социального обслуживания, которые часто имеют льготное налогообложение или полное освобождение от НДС.

Современные вызовы требуют не только корректировки налоговых ставок и льгот, но и уточнения принципов построения налоговой системы с учетом изменяющейся демографической структуры, отмечают авторы. Для компенсации негативных эффектов демографического старения авторы предлагают развивать систему налоговых стимулов для продления трудовой деятельности в пенсионном возрасте. Кроме того, можно создать специальные налоговые режимы для привлечения высококвалифицированных специалистов из-за рубежа, а также развивать цифровую экономику, которая повышает гибкость занятости.

В качестве решения возможно введение допвычетов или снижение ставки НДФЛ для работающих пенсионеров, особенно для тех, кто трудится в дефицитных профессиях, стратегических отраслях или в социальной сфере, пояснил "Ведомостям" один из авторов статьи, ведущий научный сотрудник института исследований международных экономических отношений Финансового университета Дмитрий Морковкин. Также можно предусмотреть допльготы для участников программы долгосрочных сбережений, которые продолжают работать после выхода на пенсию, считает эксперт. Кроме того, эксперт предлагает ввести льготы для работодателей, сохраняющих рабочие места для пенсионеров, а также стимулировать переобучение и повышение квалификации.