22 апреля 2026 года 09:39
Принцип «бери или плати» появится в электросетях
EPA/ТАСС
22 апреля. FINMARKET.RU - Профильный комитет Госдумы поддержал введение принципа "бери или плати" в электросетях, а также авансирование строительства генерации, что предусматривает законопроект Минэнерго о создании института развития на рынке электроэнергетики, сообщает "Коммерсантъ". Принцип "бери или плати" директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим называет дискриминирующей мерой по отношению к новым потребителям электроэнергии и считает необоснованной с технико-экономической точки зрения. "Авансирование новых строек - по сути, бесплатное кредитование за счет потребителей на фоне неизбежного увеличения потребительских рисков", - добавил он. По словам Сасима, поддержанная комитетом инициатива по авансированию платежей за счет дополнительной надбавки на оптовом энергорынке приведет к неизбежному росту цены мощности и одноставочной цены на электроэнергию.
Опубликовано Финмаркет
Ключевые слова: РФ, электросети
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
