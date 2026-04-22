22 апреля 2026 года 09:39

Принцип «бери или плати» появится в электросетях

EPA/ТАСС
22 апреля. FINMARKET.RU - Профильный комитет Госдумы поддержал введение принципа "бери или плати" в электросетях, а также авансирование строительства генерации, что предусматривает законопроект Минэнерго о создании института развития на рынке электроэнергетики, сообщает "Коммерсантъ".

Принцип "бери или плати" директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим называет дискриминирующей мерой по отношению к новым потребителям электроэнергии и считает необоснованной с технико-экономической точки зрения. "Авансирование новых строек - по сути, бесплатное кредитование за счет потребителей на фоне неизбежного увеличения потребительских рисков", - добавил он. По словам Сасима, поддержанная комитетом инициатива по авансированию платежей за счет дополнительной надбавки на оптовом энергорынке приведет к неизбежному росту цены мощности и одноставочной цены на электроэнергию.


РФ, электросети

 
