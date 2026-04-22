Россияне стали чаще покупать жилье в Белоруссии

22 апреля. FINMARKET.RU -заинтересовались покупкой жилья в Белоруссии, пишет "Российская газета" . В Минске сейчас около 10% квартир в месяц (в марте это около 120-130 объектов) покупают граждане России, говорит президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин. Еще несколько месяцев назад доля россиян на рынке оценивалась в 3-4%. Ключевая причина, по словам риелтора, - усиление уже существующего инвестиционного тренда, вполне рациональные экономические расчеты.

Как поясняет Шурыгин, стоимость квадратного метра в Минске заметно ниже, чем в российских городах-миллионниках, а по сравнению с Москвой разрыв в цене по отдельным сегментам достигает кратных значений. Средняя цена "квадрата" в массовом сегменте Минска ориентировочно $2-2,1 тыс., для однокомнатных квартир в хороших локациях - до $2,2 тыс. Аналогичные по классу новостройки в Москве часто стоят в диапазоне $4-5 тыс. и выше за квадратный метр, то есть минское жилье в среднем примерно в 2 раза дешевле. На бюджет одной московской однокомнатной квартиры инвестор может рассматривать покупку двух, а иногда и трех объектов в белорусской столице.

Как отмечают эксперты, равные права в Союзном государстве упрощают сделки и снимают юридические барьеры, поэтому многие рассматривают Минск как удобную точку для жизни.

Инвесторов жепривлекает более дешевым порогом входа и доходом в валюте (стоимость недвижимости и арендные ставки здесь традиционно рассчитываются в долларах или евро), для многих россиян это важно, говорит Шурыгин.