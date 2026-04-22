Усиление контроля за маркетплейсами сблизит их цены с офлайном

22 апреля. FINMARKET.RU - Ужесточение налогового контроля за маркетплейсами приведет к сокращению ценового разрыва между интернет-площадками и традиционной розницей, считают опрошенные "Известиями" эксперты. С октября 2026 года в России начнет действовать закон о платформенной экономике, который изменит правила работы маркетплейсов и усилит контроль на рынке.

Теперь площадки обязаны заключать с продавцами и владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ) электронные договоры и проверять их через госреестры. Кроме того, изменять комиссии и условия сотрудничества в одностороннем порядке без предварительного уведомления станет нельзя. Снижение цен за счет продавца будет возможно только с его согласия.должны будут отслеживать наличие сертификатов и маркировки, а также ежемесячно передавать в ФНС данные об оборотах продавцов.

Эксперимент уже дал результат - он помог выявить схемы ухода от налогов и привел к добровольным доплатам, отметил эксперт совета Торгово-промышленной палаты по финансовому рынку и инвестициям Алексей Крылов. По его словам, это увеличило поступления в бюджет, но одновременно снизило прибыль продавцов.

В ФНС подчеркивают: эксперимент по обмену данными с маркетплейсами направлен не на ужесточение контроля, а на выравнивание условий конкуренции. Ведомство разрабатывает систему идентификации продавцов и критерии риска, по которым площадки будут уведомлять о возможных нарушениях, сказали "Известиям" в службе. Такой подход снизит нагрузку на добросовестный бизнес, сократит долю нарушителей и повысит доверие к платформам.

Обычно товары на маркетплейсах стоят дешевле, чем в офлайн-рознице: разница может достигать 15-25% и более, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Однако, по прогнозам экспертов, этот ценовой разрыв будет сокращаться. В сегменте электроники он достигает 30%, указала профессор факультета "Высшая школа управления" Финансового университета Светлана Карпова. По ее оценке, разница может уменьшиться в 2-3 раза - до 5-10%.

Налоговый консультант Алла Милютина добавила, что в одежде и товарах для дома цены ниже примерно на треть. В целом, по ее словам, разница может сократиться примерно в полтора-два раза. Финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин также считает, что обычно разрыв держится на уровне 10-20% и в итоге уменьшится примерно вдвое.

По оценке директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, часть низких цен на маркетплейсах обусловлена налоговой оптимизацией продавцов. По мере ужесточения контроля стоимость товаров может вырасти на 5-15%, а в отдельных категориях - до 20-30%.

Но резкого перетока покупателей в традиционную розницу эксперты не ждут. Интерес к офлайн-магазинам может вырасти, но о стагнации маркетплейсов говорить рано, отметила Мильчакова. По ее мнению, ценовой разрыв сократится, но полностью не исчезнет, а рост крупнейших площадок после 2027 года замедлится до 25-35% в год.