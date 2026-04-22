22 апреля 2026 года 08:23
ФТС предложила меры по оживлению таможенного мониторинга
Александр Щербак/ТАСС
22 апреля. FINMARKET.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) официально представила предложения, которые должны популяризировать эксперимент по таможенному мониторингу среди участников ВЭД. Их концептуально поддержал Минфин, следует из сообщения пресс-службы ведомства. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении налоговой льготы для участников эксперимента. Компании из числа уполномоченных экономических операторов и системообразующих организаций, присоединившиеся к таможенному мониторингу, смогут получить трехмесячную отсрочку на уплату ввозного НДС, следует из документа. Среди других условий для получении льготы - отсутствие неисполненных обязательств, открытых уголовных дел или процедур по ликвидации или банкротству, пишут "Ведомости". ФТС планирует допустить до участия всех участников ВЭД, отнесенных к средней или низкой группам риска (сейчас это разрешено только компаниям из последней группы, а также представителям промкластера). Также ведомство модернизирует способы предоставления сведений через личный кабинет участника ВЭД. Вдвое сокращен состав предоставляемых сведений, сообщила пресс-служба ФТС. Ее представитель уточнил "Ведомостям", что речь идет о дублирующих данных, сведения по которым уже есть в таможенных органах. Также служба предлагает сделать мониторинг постоянным (сейчас он проводится ежеквартально). В итоге ФТС планирует добиться сокращения административной нагрузки на добросовестный бизнес - снизить частоту мер по минимизации рисков, не проводить проверки, сократить срок рассмотрения обращений об изменениях в декларациях до 10 рабочих дней. Еще одно возможное нововведение - освобождение участников эксперимента от административной ответственности при добровольном сообщении о недекларировании или недостоверном декларировании товаров. Но статус этого предложения пока до конца не определен - возможность его внедрения рассматривается, уточняется в сообщении ФТС. Таможенный мониторинг оказался не востребован участниками ВЭД - с момента его запуска весной 2023 г. к системе присоединились два участника и их количество до сих пор не увеличилось, следует из информации на сайте ведомства.
Ключевые слова: РФ, ФТС, ВЭД, мониторинг
