Доля цифрового мошенничества в недвижимости выросла на 36%

21 апреля. FINMARKET.RU - В Федеральной нотариальной палате сообщили "Российской газете" , что доля так называемого цифрового мошенничества в сфере недвижимости в 2025 году увеличилась на 36%. Таковы данные анализа, проведенного центром "Аналитика. Бизнес. Право". Как сообщают исследователи, по сравнению с 2018 годом эта доля выросла в 8 раз.

Речь идет о случаях, когда людей обманывают дистанционно: по телефону, в ходе переписок в мессенджерах и т.п. Среди жертв мошенников существенная доля - 23% - люди до 30 лет, которые активно используют цифровые каналы коммуникации, онлайн-сервисы при поиске объектов недвижимости и оформлении сделок и вместе с тем зачастую безоговорочно доверяют жуликам.

Но проблема не только в телефонных мошенниках. В целом на рынке продажи жилья стало тревожно. Аналитики подсчитали, что за 2020-2025 годы в стране было оспорено 29,8 тысячи типовых сделок с недвижимостью.

Заметная доля потерпевших от мошенничества имеет высшее или неполное высшее образование и относится к экономически активным категориям. Например, является предпринимателями

По подсчетам аналитиков, только за 10 месяцев 2025 года совокупный предполагаемый ущерб гражданам от мошенничества в сфере недвижимости составил 10,72 млрд рублей.

Правда, в прошлом году резко сократилось количество дел об оспаривании сделок, связанных с дарением недвижимости, - было введено обязательное нотариальное оформление таких сделок .

Что же касается обычной купли-продажи квартир, то здесь оспариваются в основном те, которые заключались без нотариуса. Потому, по мнению экспертов, действенной мерой по минимизации использования мошеннических схем может стать только введение обязательного нотариального удостоверения любых сделок с недвижимостью.