В Москве резко снизился ввод торговых центров

21 апреля. FINMARKET.RU - По итогам января-марта 2026 года объем ввода торговой недвижимости в Москве сократился на 92% год к году, до 6,2 тыс. кв. м, следует из подсчетов NF Group. Такую же динамику фиксируют в IBC Real Estate, где отмечают, что объем нового строительства торговых центров за первый квартал текущего года в Москве снизился на 90% год к году, до 7,1 тыс. кв. м, пишет "Коммерсант" . Это минимальный показатель ввода за последние восемь лет, подчеркивают также в Nikoliers.

Падение показателя объясняется ограниченным числом новых проектов в активной стадии реализации, отмечает директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. Владельцы торгцентров предпочитают откладыватьсвоих объектов из-за удорожания отделки и рабочей силы, говорит руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай.

К концу этого года консультанты прогнозируют ввод 125 тыс. кв. м торговой недвижимости, что на 42% меньше год к году. Многие девелоперы не торопятся с выводом на рынок своих объектов в условиях падения потребительского спроса.