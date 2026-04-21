Объем наличных в обращении вырос на 240 млрд руб. за неделю

21 апреля. FINMARKET.RU - За первую неделю апреля объем наличных в обращении подскочил почти на четверть триллиона рублей, подсчитали для "Известий" эксперты на основе данных ЦБ. Денежная база в узком определении за неделю с 3 по 10 апреля выросла на 240 млрд рублей, до 20,34 трлн рублей. Это рекорд с начала года, следует из данных Банка России.

Этот показатель состоит из наличных денег в обращении и обязательных резервов банков в ЦБ. На последние, по данным регулятора на 1 апреля, приходилось только 495 млрд. Причем этот показатель почти не меняется - весь март он держался на уровне 453 млрд. То есть общий объем кеша в обращении на 10 апреля составил около 19,85 трлн рублей.

"Рост денежной базы в узком определении на 240 млрд рублей действительно произошел преимущественно за счет наличных денег", - подтвердил старший аналитик Совкомбанка Андрей Крылов.

В целом в период с 1 по 17 апреля 2026-го из банков в оборот выпущено наличности примерно на 470 млрд рублей, подсчитал на основе данных ЦБ МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков. По статистике регулятора, иногда в день этот показатель мог превышать 50 млрд рублей. Это говорит о высоких темпах роста наличных денег в обращении.

В целом россияне стали активнее снимать наличные еще в начале 2026 года. Но весной спрос на них дополнительно вырос. В марте объем кеша в обращении подскочил на 300 млрд рублей.

Банк России уже указывал, что повышение спроса на наличность в марте могло быть связано с отключениями мобильного интернета, напомнил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. В опросах регулятора граждане также отмечали, что снимаютв том числе на случай, если безналичная оплата окажется недоступной.

Перебои со связью фиксировались в разных регионах, включая крупные города и столицу, отметил Войлуков. В такие периоды мобильные банки и терминалы работали нестабильно, поэтому часть расчетов временно переходила в наличную форму.