Продажи авто с пробегом в РФ в 1-м квартале выросли на 4,6%

21 апреля. FINMARKET.RU - Вторичный рынок легковых автомобилей в РФ в 1-м квартале 2026 года вырос на 4,6%, до 1 млн 323 тыс. 979 шт., подсчитали в "Автостате". Перепродажи легковых машин в марте составили 475,021 тыс. шт. что на 6% больше в годовом сравнении и на 15,3% в помесячном.

Лидерство в марочной структуре сохраняет Lada - в марте было реализовано 111,9 тыс. пробеговых машин российской марки. (-7,8% г/г и +16,3% м/м). На втором месте по-прежнему японская Toyota с результатом в 50,3 тыс. шт.(+15,4% г/г и +15% м/м). Далее следуют южнокорейские Kia и Hyundai с результатами 25,3 тыс. шт. (+6,4% г/г и +9,1% м/м) и 25,1 тыс. шт. (+7,9% г/г и +10,2% м/м) соответственно. Пятерку замыкает немецкий Volkswagen - в марте продано 21,4 тыс. таких машин с пробегом (+24,5% г/г и +14,5% м/м).

Как отмечают в "Автостате", все марки из десятки самых продаваемых в марте показали помесячный рост, почти все (кроме Kia) - двузначный. Снижение перепродаж год к году зафиксировано только у Lada.

Самой популярной моделью вторичного рынка в марте была "семерка" (Lada 2107) - было продано 9,4 тыс. шт. (-20,8% г/г и +13,6% м/м).пробеговых Kia Rio составили 8,7 тыс. шт. (+4,2% г/г и +2,9% м/м), Hyundai Solaris - 8,6 тыс. шт. (+3,1% г/г и +4% м/м). В пятерку лидеров вторичного рынка в марте также попали внедорожник Lada 4x4 с результатом 8,6 тыс. шт. (+2,5% г/г и +16,6% м/м) и Toyota Corolla - 8,3 тыс. шт. (+19,7% г/г и +10,5% м/м).

По сравнению с февралем все модели в марте оказались "в плюсе", причем среди них только у "корейцев" рост составил менее 10%. По отношению к марту 2025 г. снижение демонстрируют лишь три модели: Lada 2170 "Приора" (-8,5%), хэтчбек Lada 2114 "Самара-2" (-16,2%) и седан Lada 2107 (-20,8%). У остальных семи отмечен рост, наиболее сильный - у Toyota Corolla (+19,7%), отмечают эксперты.