20 апреля 2026 года 08:28
Минэк предложил льготы по НДС на соцтовары e-commerce при ввозе из-за рубежа
Михаил Синицын/ТАСС
20 апреля. FINMARKET.RU - Минэкономразвития предлагает ввести для иностранных товаров, которые имеют статус социальных, льготу по НДС при онлайн-заказах из-за рубежа. В частности, пишут "Ведомости", ставка для них могла бы составить 3% в 2027 году, 6% - в 2028 году, 10% - с 2029 года, говорится в письме замминистра экономического развития Татьяны Илюшниковой в Минфин. Документ отправлен в ответ на законопроект Минфина, который предлагает поэтапное введение НДС на импортные товары, реализуемые через маркетплейсы. После вступления в силу проекта Минфина для отечественных "социальных" товаров продолжит действовать пониженная ставка 10%, в том числе и при их реализации через маркетплейсы. К ним относятся некоторые продукты питания, детские товары, медицинские изделия, периодические издания и книжная продукция. В то же время аналогичные импортные товары будут облагаться по более высоким ставкам: 14% - с 2028 года, 22% - с 2029 года, обращает внимание Илюшникова в письме. "Такая дискриминация импортных товаров по сравнению с отечественными будет нарушать международные обязательства РФ по соглашениям с ВТО, КНР, Ираном и другими странами", - подчеркивает замминистра. Предлагаемое Минпромторгом единомоментное введение НДС в 22% приведет к резкому уменьшению объемов покупок и, как следствие, к снижению налоговых поступлений - т. е. эффект будет обратный ожидаемому и вместо пополнения бюджет не получит планируемые суммы, полагает президент Ассоциации трансграничной электронной торговли и экспресс-доставки Галина Донцова. ("Минэк предложил льготы по НДС на соцтовары e-commerce при ввозе из-за рубежа")
