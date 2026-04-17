Активы паевых фондов недвижимости приближаются к 1 трлн руб.

17 апреля. FINMARKET.RU - Суммарные чистые активы рыночных ЗПИФов недвижимости по итогам первого квартала 2026 года выросли на 6,5%, до 951,6 млрд руб., следует из оценки УК "Парус Управление активами". По оценке экспертов, до конца года активы таких ЗПИФов могут вырасти до 1,35 трлн руб., пишет "Коммерсант"

Интерес к альтернативным инвестиционным решениям растет в условиях снижения доходности классических продуктов, таких как депозиты и облигации. Учитывая, что в 2026 году Банк России продолжил снижение ключевой ставки, участники рынка ожидают роста спроса на фонды недвижимости. По оценке руководителя аналитического центра УК "Парус Управление активами" Елены Михайлиной, по итогам года рынок профильных ЗПИФов прибавит еще до 500 млрд руб., а суммарный объем активов достигнет 1,35 трлн руб. Причем управляющие компании будут как развивать действующие фонды, так создавать новые.

В "Альфа-Капитале" планируют создание как минимум двух новых фондов, в том числе на индустриально-складскую недвижимость. В "ВИМ Инвестиции" заявили о планах выйти в новые сектора - гостиничной и торговой недвижимости. "Эти направления выглядят перспективно на фоне восстановления туризма, роста розничной торговли и изменения потребительских привычек", - отметил руководитель по работе с недвижимостью "ВИМ Инвестиции" Андрей Колокольников. Также в компании рассматривают инвестиции в ЦОДы.