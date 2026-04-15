Принят закон для адаптации малого бизнеса к налоговым изменениям

15 апреля. FINMARKET.RU - 14 апреля Госдума сразу во втором и третьем чтениях одобрила закон о точечных послаблениях для малого бизнеса в целях адаптации к налоговым изменениям. Среди изменений, как пишет "Коммерсантъ", — временное освобождение от НДС микропредприятий в сфере общепита без требования к уровню зарплаты, более мягкие условия применения льготных ставок страховых взносов. Бизнес принятые меры в целом поддерживает, но полагает, что стоит сохранить льготы по страховым взносам для всего малого и среднего предпринимательства и что, возможно, властям лучше отказаться от предусмотренного дальнейшего снижения порога доходов для освобождения от НДС.

Ключевое изменение, к которому бизнесу необходимо привыкать,— появление у пользователей упрощенной и патентной систем налогообложения (УСН и ПСН) обязанности платить НДС при доходах от 20 млн руб. в год (вместо прежних 60 млн руб.). Этот порог продолжит снижаться: с 2027 года — до 15 млн руб., а с 2028-го — до 10 млн руб. Бизнес может выбрать — платить полную ставку НДС 22% с вычетами или льготную в 5–7%, но без вычетов. На фоне роста налоговой нагрузки и падения выручки малые и средние предприятия (МСП) уже отмечали ухудшение ведения бизнеса. Фиксировался и рост интереса к автоУСН — экспериментальному режиму, который по-прежнему дает бизнесу с годовым доходом в 20–60 млн руб. возможность не платить НДС..