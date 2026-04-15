Раскрыты махинации с налогами на триллион рублей

15 апреля. FINMARKET.RU - Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело по ст. 73.3 (организация деятельности по представлению в налоговые органы или сбыту заведомо подложных счетов-фактур и налоговые органы) и ст. 178 (неправомерный оборот средств платежей) УК. Этому предшествовала продолжавшаяся несколько месяцев разработка сотрудников ФСБ и ФНС, пишет "Коммерсант" . Всеми тремя ведомствами была установлена и раскрыта одна из крупнейших в России теневых площадок, обеспечивавших уклонение от выплатв том числе с использованием цепочек компаний-посредников, а также необоснованное получение самих налоговых выплат.

По данным правоохранительных органов, только в 2025 году за счет подобных манипуляций государство недополучило более 10 млрд руб., а в итоге речь может идти о еще более крупной сумме.

Источники "Ъ" сообщают, что сейчас в работе силовиков находится еще несколько площадок, работающих с бумажным НДС.