Треть клиентов МФО могут уйти к нелегальным кредиторам

15 апреля. FINMARKET.RU - Более трети (38%) опрошенных клиентов МФО заявили о готовности обратиться к нелегальным кредиторам. Об этом говорится в исследовании Национальной платежной ассоциации (НПА) при участии исследовательской компании НАФИ, пишут "Известия" . Значительная доля респондентов рассмотрит услуги сомнительных организаций, если они столкнутся с отказом в микрозайме. Это значит, что к нелегалам готовы обратиться около 5-6 млн россиян.

Согласно исследованию НПА и НАФИ, сомнительные организации, которые могут быть отнесены к нелегальным кредиторам, это:

компании, предлагающие займы людям с просрочками или плохой кредитной историей - при отсутствии лицензии они считаются нелегальными, - к ним готовы обратиться 19% клиентов МФО при отказе в ссуде;

чат-боты в Telegram, предлагающие дистанционное получение денег на карту - это могут быть нелегальные кредиторы или мошенники, к ним готовы обратиться 5% клиентов МФО;

частные лица на интернет-площадках объявлений (например, "Авито"), предлагающие деньги под расписку или залог имущества - при систематической выдаче займов это также считается нелегальным кредитованием, к частникам готовы обратиться 5% клиентов МФО;

сервисы и консультанты по подбору ссуд при отказах в МФО - они могут направлять клиентов к нелегальным кредиторам и быть частью серой инфраструктуры, к ним готовы обратиться 9% клиентов микрофинансовых организаций.

Интерес к нелегальным кредиторам во многом объясняется ужесточением требований к заемщикам, отмечают эксперты. Как следует из материалов НПА и НАФИ, ужесточение регулирования в сегменте МФО снижает доступность займов. В первую очередь это касается тех, кто уже имеет высокую долговую нагрузку или не может подтвердить доход.

С 2027 года банкам и МФО планируют запретить учитывать неподтвержденные доходы, указанные заемщиком при расчете долговой нагрузки. Это еще больше осложнит выдачу ссуд клиентам без "белой" зарплаты. Такой законопроект уже внесен в Госдуму.

Это особенно чувствительно для граждан с неформальной занятостью и мигрантов. По оценкам участников рынка, от 20 млн до 30 млн россиян не могут полностью подтвердить свои доходы, а среди приезжих эта доля достигает 80%.

НПА предлагает смягчить планируемое нововведение и разрешить МФО выдавать небольшие займы без подтвержденного дохода. А также - расширить методы оценки платежеспособности заемщиков. Речь идет об использовании данных госсистем и статистики по средним доходам в регионах.

Инициатива еще обсуждается, но один из вариантов - позволить МФО выдавать россиянам без официальной зарплаты ссуды до 30 тыс. рублей, пояснила исполнительный директор НПА Мария Михайлова. Такие меры могут удержать клиентов в легальном поле и не дать им перейти к черным кредиторам.

Как отметили в пресс-службе СРО "МиР", ответственность для нелегальных кредиторов остается недостаточной для сдерживания их деятельности. Штрафы за незаконную выдачу ссуд составляют от 300 тыс. до 1 млн рублей и нередко выходят значительно меньше доходов, которые приносит такая деятельность.

Усилить ответственность необходимо не только для нелегальных кредиторов, но и для "черных коллекторов", считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По словам Михайловой из НПА, не нужно создавать ситуацию, при которой заемщики не могут получить средства законно и вынуждены обращаться к нелегальным кредиторам. Ужесточение регулирования создает риски оттока клиентов из МФО, что формирует для рынка реальные угрозы - этот фактор необходимо учитывать при разработке законодательства, заключила эксперт.