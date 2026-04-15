- компании, предлагающие займы людям с просрочками или плохой кредитной историей - при отсутствии лицензии они считаются нелегальными, - к ним готовы обратиться 19% клиентов МФО при отказе в ссуде;
- чат-боты в Telegram, предлагающие дистанционное получение денег на карту - это могут быть нелегальные кредиторы или мошенники, к ним готовы обратиться 5% клиентов МФО;
- частные лица на интернет-площадках объявлений (например, "Авито"), предлагающие деньги под расписку или залог имущества - при систематической выдаче займов это также считается нелегальным кредитованием, к частникам готовы обратиться 5% клиентов МФО;
- сервисы и консультанты по подбору ссуд при отказах в МФО - они могут направлять клиентов к нелегальным кредиторам и быть частью серой инфраструктуры, к ним готовы обратиться 9% клиентов микрофинансовых организаций.
.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
15 апреля 2026 года 09:20
Треть клиентов МФО могут уйти к нелегальным кредиторам
|0
Валерий Матыцин/ТАСС
15 апреля. FINMARKET.RU - Более трети (38%) опрошенных клиентов МФО заявили о готовности обратиться к нелегальным кредиторам. Об этом говорится в исследовании Национальной платежной ассоциации (НПА) при участии исследовательской компании НАФИ, пишут "Известия". Значительная доля респондентов рассмотрит услуги сомнительных организаций, если они столкнутся с отказом в микрозайме. Это значит, что к нелегалам готовы обратиться около 5-6 млн россиян. Согласно исследованию НПА и НАФИ, сомнительные организации, которые могут быть отнесены к нелегальным кредиторам, это:
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, МФО.клиенты, ограничения
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.