АКОРТ просит обнулить порог беспошлинного ввоза на товары, приобретаемые физлицами через маркетплейсы.

15 апреля. FINMARKET.RU - Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) предложила ужесточить регулирование трансграничной электронной торговли. В письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина ассоциация поддержала идею Минпромторга о единовременном введении НДС в 22% на e-commerce со следующего года, пишут "Ведомости"

Кроме того,просит обнулить порог беспошлинного ввоза на товары, приобретаемые физлицами через. Сейчас он составляет 200 евро. Также ассоциация предлагает распространить на такие товары требования по маркировке и прослеживаемости и разработать механизм контроля их качества и безопасности.

Изначально Минфин предлагал поэтапно повышать ставку НДС для ввозимых через маркетплейсы товаров. С 2027 г. она должна была составить 5%, с 2028 г. - 10%, с 2029 г. - 15%, с 2030 г. - 20% (максимальная на тот момент ставка, до принятия поправок в Налоговый кодекс). Позже Минпромторг выступил с контрпредложением. По мнению министерства, налог необходимо ввести в полном размере сразу с 2027 г. и сделать ставку стандартной, т. е. 22%, отмечал его глава Антон Алиханов. После этого Минфин предложил обновленные компромиссные параметры поэтапного повышения ставки НДС на импортные товары, приобретаемые физлицами через маркетплейсы. Предложено в 2027 г. сделать ставку в 7%, в 2028 г. - 14%, а с 2029 г. перейти на общеустановленную ставку в 22%, сообщил 19 марта журналистам замглавы министерства Алексей Сазанов.

Инициатива по введению НДС находится в проработке, все параметры будут определены по ее итогам, сообщил газете представитель Минпромторга. Минпромторг придерживается позиции, что с 2027 г. необходимо единомоментно ввести НДС на трансграничную торговлю в размере 22%, добавил он.

Председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов подтвердил "Ведомостям", что АКОРТ поддерживает предложение Минпромторга по выравниванию условий работы для всех участников розничной торговли и оборота импортных товаров.

Как пишет глава АКОРТ в письме Мишустину, объемы трансграничной электронной торговли растут опережающими темпами, и основной причиной столь быстрого роста стали "значительные преференции, которыми сегодня обладают товары, поставляемые в рамках трансграничной торговли, включая в первую очередь нулевую ставку НДС",

Согласно подсчетам АКОРТ, введение НДС по ставке 22% даже при сохранении текущих объемов трансграничной торговли принесло бы в бюджет дополнительно почти 100 млрд руб. налоговых поступлений.