Долг с/х по кредитам к 1 марта вырос на 8,2%

14 апреля. FINMARKET.RU - Кредиторская задолженность сельского хозяйства, по данным на 1 марта 2026 года, составила 3 трлн 031,8 млрд рублей против 2 трлн 800,8 млрд рублей годом ранее, сообщается в материалах Банка России.

Таким образом, рост составил 8,2%.

По данным на 1 февраля 2026 года кредиторская задолженность составляла 3 трлн 051,8 млрд рублей, на 1 января - 3 трлн 052,4 млрд рублей.

Как следует из материалов, просроченная кредиторская задолженность продолжает расти. По данным на 1 марта 2026 года она составила 58,3 млрд рублей против 57,7 млрд рублей на начало февраля и 57,05 млрд рублей на 1 января. Но этот показатель ниже, чем на 1 марта 2025 года, - 83,2 млрд рублей.

В материалах эти данные указаны в строке "сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях".

Кредиторская задолженность производителей пищевых продуктов (включая напитки) и табака на 1 марта 2026 года составила 1 трлн 945,7 млрд рублей против 1 трлн 786,9 млрд рублей на 1 марта 2025 года и 2 трлн 012,9 млрд рублей на 1 февраля этого года.

Просроченная задолженность по кредитам в пищепроме к 1 марта выросла до 47,2 млрд рублей с 45,3 млрд рублей в феврале и с 44,9 млрд рублей в январе. По сравнению с мартом 2025 года (40,9 млрд рублей) рост ставил 15,4%.