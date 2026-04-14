14 апреля 2026 года 09:01
Долг с/х по кредитам к 1 марта вырос на 8,2%
Валерий Бушухин/ТАСС
14 апреля. FINMARKET.RU - Кредиторская задолженность сельского хозяйства РФ, по данным на 1 марта 2026 года, составила 3 трлн 031,8 млрд рублей против 2 трлн 800,8 млрд рублей годом ранее, сообщается в материалах Банка России. Таким образом, рост составил 8,2%. По данным на 1 февраля 2026 года кредиторская задолженность составляла 3 трлн 051,8 млрд рублей, на 1 января - 3 трлн 052,4 млрд рублей. Как следует из материалов, просроченная кредиторская задолженность продолжает расти. По данным на 1 марта 2026 года она составила 58,3 млрд рублей против 57,7 млрд рублей на начало февраля и 57,05 млрд рублей на 1 января. Но этот показатель ниже, чем на 1 марта 2025 года, - 83,2 млрд рублей. В материалах эти данные указаны в строке "сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях". Кредиторская задолженность производителей пищевых продуктов (включая напитки) и табака на 1 марта 2026 года составила 1 трлн 945,7 млрд рублей против 1 трлн 786,9 млрд рублей на 1 марта 2025 года и 2 трлн 012,9 млрд рублей на 1 февраля этого года. Просроченная задолженность по кредитам в пищепроме к 1 марта выросла до 47,2 млрд рублей с 45,3 млрд рублей в феврале и с 44,9 млрд рублей в январе. По сравнению с мартом 2025 года (40,9 млрд рублей) рост ставил 15,4%.
